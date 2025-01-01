Спектакль по пьесе Ирины Смагиной

Спектакль «Море» по пьесе Ирины Смагиной рассказывает трогательную историю любви двоих влюбленных, которые ждут прилива на берегу северного моря. Их ироничный разговор под плеск волн и крики чаек полон уколов и хитро расставленных ловушек, что создает уникальную атмосферу, в которой разворачивается история, полная тайн, недомолвок и невысказанных чувств.

Звездный актерский дуэт

В спектакле играют звезды театра: Софья Андреева и Виталий Гудков. Их дуэт был высоко оценен и в 2025 году спектакль «Море» будет выдвинут на соискание Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший актерский дуэт».

О актерах

Софья Андреева является лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2024) и номинантом «Золотого софита» (2025) за свою роль в спектакле. Виталий Гудков также номинирован на «Золотой софит» за свою работу в этом спектакле.

О театре «Суббота»

Санкт-Петербургский театр «Суббота» — один из ведущих камерных театров Северной столицы, основанный в 1969 году режиссером Юрием Смирновым-Несвицким. За время своего существования театр сотрудничал с выдающимися деятелями театрального искусства, среди которых драматург А. Володин, художник Э. Кочергин и поэт И. Бродский. Здесь стартовали свои карьеры многие будущие звезды, включая композитора Гр. Гладкова и артиста К. Хабенского.

Сегодня «Суббота» — популярный городской театр, где спектакли отмечены многочисленными наградами, включая Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» (2024) и Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2016, 2019, 2021).