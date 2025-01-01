Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Море
Киноафиша Море

Спектакль Море

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Ирины Смагиной

Спектакль «Море» по пьесе Ирины Смагиной рассказывает трогательную историю любви двоих влюбленных, которые ждут прилива на берегу северного моря. Их ироничный разговор под плеск волн и крики чаек полон уколов и хитро расставленных ловушек, что создает уникальную атмосферу, в которой разворачивается история, полная тайн, недомолвок и невысказанных чувств.

Звездный актерский дуэт

В спектакле играют звезды театра: Софья Андреева и Виталий Гудков. Их дуэт был высоко оценен и в 2025 году спектакль «Море» будет выдвинут на соискание Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший актерский дуэт».

О актерах

Софья Андреева является лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2024) и номинантом «Золотого софита» (2025) за свою роль в спектакле. Виталий Гудков также номинирован на «Золотой софит» за свою работу в этом спектакле.

О театре «Суббота»

Санкт-Петербургский театр «Суббота» — один из ведущих камерных театров Северной столицы, основанный в 1969 году режиссером Юрием Смирновым-Несвицким. За время своего существования театр сотрудничал с выдающимися деятелями театрального искусства, среди которых драматург А. Володин, художник Э. Кочергин и поэт И. Бродский. Здесь стартовали свои карьеры многие будущие звезды, включая композитора Гр. Гладкова и артиста К. Хабенского.

Сегодня «Суббота» — популярный городской театр, где спектакли отмечены многочисленными наградами, включая Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» (2024) и Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2016, 2019, 2021).

Режиссер
Марк Букин
В ролях
Софья Андреева
Виталий Гудков

Купить билет на спектакль Море

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
10 октября пятница
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 1500 ₽
11 октября суббота
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Шоу на все времена. Муслим Магомаев
6+
Музыка
Шоу на все времена. Муслим Магомаев
16 ноября в 19:00 Театр эстрады
от 600 ₽
Пьяные
18+
Драма
Пьяные
27 сентября в 19:00 Новая актерская школа
от 1200 ₽
Письма живого усопшего
18+
Танцевальный
Письма живого усопшего
5 октября в 19:00 Новая актерская школа
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше