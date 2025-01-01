Спектакль Мой дедушка был вишней

Спектакль Омского драматического театра «Мой дедушка был вишней»: возвращение в мир детства

«Мой дедушка был вишней» — это трогательная повесть, которая переносит зрителя в мир восприятия ребенка. Режиссер Арина Гулимова выбрала эту историю, чтобы подарить зрителям тепло и доброту, столь необходимые в наше время.

О чем спектакль?

Главный герой — мальчик Тонино, счастливо исследующий окружающий его мир. Спектакль стремится создать атмосферу, в которой царят радость и удивление. В нем нет места тяжелым темам и сложным интригам; история развивается в простом и понятном ключе.

Формат и стиль

Спектакль представляет собой маленький балаган, в котором возможны любые чудеса. Здесь используются открытые приемы, без вторых планов и скрытых мотивов. Это пространство, где мир взрослого человека соединяется с игривым миром ребенка, где нет законов и границ.

Что ожидать от спектакля?

Зрители могут ожидать уникальный опыт, который позволит вспомнить о детстве и его беззаботности. «Мой дедушка был вишней» — это не просто спектакль, а настоящая игра воображения, которая подарит вам минуты радости и ностальгии.

Не упустите возможность посетить этот волшебный спектакль, который заставит вас улыбнуться и вернуться в мир светлых воспоминаний!