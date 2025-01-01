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Мой дедушка был вишней
Киноафиша Мой дедушка был вишней

Спектакль Мой дедушка был вишней

Постановка
Омский театр драмы 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль Омского драматического театра «Мой дедушка был вишней»: возвращение в мир детства

«Мой дедушка был вишней» — это трогательная повесть, которая переносит зрителя в мир восприятия ребенка. Режиссер Арина Гулимова выбрала эту историю, чтобы подарить зрителям тепло и доброту, столь необходимые в наше время.

О чем спектакль?

Главный герой — мальчик Тонино, счастливо исследующий окружающий его мир. Спектакль стремится создать атмосферу, в которой царят радость и удивление. В нем нет места тяжелым темам и сложным интригам; история развивается в простом и понятном ключе.

Формат и стиль

Спектакль представляет собой маленький балаган, в котором возможны любые чудеса. Здесь используются открытые приемы, без вторых планов и скрытых мотивов. Это пространство, где мир взрослого человека соединяется с игривым миром ребенка, где нет законов и границ.

Что ожидать от спектакля?

Зрители могут ожидать уникальный опыт, который позволит вспомнить о детстве и его беззаботности. «Мой дедушка был вишней» — это не просто спектакль, а настоящая игра воображения, которая подарит вам минуты радости и ностальгии.

Не упустите возможность посетить этот волшебный спектакль, который заставит вас улыбнуться и вернуться в мир светлых воспоминаний!

Режиссер
Арина Гулимова
В ролях
Леонид Калмыков
Степан Дворянкин
Алина Егошина
Мария Токарева
Егор Уланов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 5 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
12:00 19:00

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