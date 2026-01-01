Спектакль Роден, ее вечный идол

Трагедия любви и творчества в балете Бориса Эйфмана

Балет Бориса Эйфмана «Роден, ее вечный идол» посвящен судьбе и творчеству выдающихся скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Премьера спектакля состоялась 22 ноября 2011 года.

История любви и страсти

Судьба Родена и Клодель полна страсти и трагизма. На протяжении 15 лет они составляли одно чувственное и творческое целое. Однако разрыв между художниками стал роковым ударом для душевного состояния Камиллы, началом ее трагической судьбы. Ограниченная от мира, она постепенно погружается в нищету и безумие, терзаемая болезненной идеей о заговоре, в котором главной фигурой ей видится Роден. Камилла провела целых 30 лет в клинике для умалишенных и ушла из жизни в 1943 году, оставаясь забытой и покинутой всеми.

Мир человеческих страстей

«Роден, ее вечный идол» — это масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, Эйфман предлагает новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованных Роденом и Клодель в их работах. Спектакль создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.