Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Роден, ее вечный идол
Билеты от 16000₽
Киноафиша Роден, ее вечный идол

Спектакль Роден, ее вечный идол

Театр балета Бориса Эйфмана 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 16000₽

О спектакле

Трагедия любви и творчества в балете Бориса Эйфмана

Балет Бориса Эйфмана «Роден, ее вечный идол» посвящен судьбе и творчеству выдающихся скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Премьера спектакля состоялась 22 ноября 2011 года.

История любви и страсти

Судьба Родена и Клодель полна страсти и трагизма. На протяжении 15 лет они составляли одно чувственное и творческое целое. Однако разрыв между художниками стал роковым ударом для душевного состояния Камиллы, началом ее трагической судьбы. Ограниченная от мира, она постепенно погружается в нищету и безумие, терзаемая болезненной идеей о заговоре, в котором главной фигурой ей видится Роден. Камилла провела целых 30 лет в клинике для умалишенных и ушла из жизни в 1943 году, оставаясь забытой и покинутой всеми.

Мир человеческих страстей

«Роден, ее вечный идол» — это масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, Эйфман предлагает новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованных Роденом и Клодель в их работах. Спектакль создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.

Купить билет на спектакль Роден, ее вечный идол

Помощь с билетами
Июль
Август
31 июля пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 16000 ₽
1 августа суббота
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 16000 ₽
2 августа воскресенье
13:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 16000 ₽

В ближайшие дни

Свободная пара
12+
Комедия

Свободная пара

1 июня в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 10000 ₽
Ужин по-итальянски
16+
Комедия

Ужин по-итальянски

11 июня в 19:00 КЦ «Хитровка»
от 2500 ₽
Чисто ирландское упийство
18+
Иммерсивный

Чисто ирландское упийство

31 мая в 15:00 Tap & Barrel Pub
от 4500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше