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Честная женщина
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Спектакль Честная женщина

18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-триллер о современном политическом мире

Спектакль «Честная женщина» продолжает темы, поднятые в предыдущем проекте «Сегодня. 2016 – …». Он исследует противостояние глобальных процессов и личных трагедий, перемещая зрителей в современный политический триллер.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в Ближневосточном государстве, охваченном гражданской войной. «Исламская Республика» стала ареной конфликтов, где Верховный Лидер, обладая ядерным арсеналом, гарантирует невмешательство Запада и последовательно истребляет оппозицию. Страна находится на грани гуманитарной катастрофы.

Последний шанс восстановить мир — это переговоры, организованные при посредничестве России и США, которые проходят на нейтральной территории — в токийском аэропорту Нарита. Переговоры инициированы неправительственной организацией «Надежда-21».

Главные герои

Роль лидера этой организации, заглавного персонажа пьесы, исполняет народная артистка России Марина Игнатова. В спектакле мы становимся свидетелями закулисной драмы на высших эшелонах власти. Пьеса затрагивает актуальные темы: пандемию, экологический кризис, террористическую угрозу, религиозный фанатизм и политический цинизм.

Вопросы для размышления

Столкновение интересов в спектакле неизбежно. Возможно ли гуманизм в политике сегодня? Можно ли разорвать порочный круг взаимной паранойи и изменить что-то к лучшему? Или большая политика останется лишь банальным «театром»?

Не упустите возможность увидеть этот остроактуальный спектакль, который заставляет задуматься о важнейших проблемах современности!

Режиссер
Валерий Фокин
В ролях
Марина Игнатова
Елена Зимина
Семен Сытник
Владимир Маликов
Андрей Матюков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Честная женщина Честная женщина Честная женщина Честная женщина Честная женщина Честная женщина Честная женщина Честная женщина Честная женщина Честная женщина

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