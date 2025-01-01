Спектакль-триллер о современном политическом мире

Спектакль «Честная женщина» продолжает темы, поднятые в предыдущем проекте «Сегодня. 2016 – …». Он исследует противостояние глобальных процессов и личных трагедий, перемещая зрителей в современный политический триллер.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в Ближневосточном государстве, охваченном гражданской войной. «Исламская Республика» стала ареной конфликтов, где Верховный Лидер, обладая ядерным арсеналом, гарантирует невмешательство Запада и последовательно истребляет оппозицию. Страна находится на грани гуманитарной катастрофы.

Последний шанс восстановить мир — это переговоры, организованные при посредничестве России и США, которые проходят на нейтральной территории — в токийском аэропорту Нарита. Переговоры инициированы неправительственной организацией «Надежда-21».

Главные герои

Роль лидера этой организации, заглавного персонажа пьесы, исполняет народная артистка России Марина Игнатова. В спектакле мы становимся свидетелями закулисной драмы на высших эшелонах власти. Пьеса затрагивает актуальные темы: пандемию, экологический кризис, террористическую угрозу, религиозный фанатизм и политический цинизм.

Вопросы для размышления

Столкновение интересов в спектакле неизбежно. Возможно ли гуманизм в политике сегодня? Можно ли разорвать порочный круг взаимной паранойи и изменить что-то к лучшему? Или большая политика останется лишь банальным «театром»?

Не упустите возможность увидеть этот остроактуальный спектакль, который заставляет задуматься о важнейших проблемах современности!