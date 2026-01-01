Спектакль Преступление и наказание

Театр балета Бориса Эйфмана 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
О спектакле

Балет Бориса Эйфмана по роману Достоевского

Балет Бориса Эйфмана, основанный на романе Ф. М. Достоевского, станет новым ярким событием в театральной жизни. Музыка к спектаклю написана Г. Малером, Б. Тищенко и митрополитом Иларионом (Алфеевым).

Технические данные

  • Декорации: Зиновий Марголин
  • Костюмы: Ольга Шаишмелашвили
  • Свет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман

История создания

Премьера балета состоится 17 сентября 2024 года. Это третий балет Бориса Эйфмана на основе произведений Достоевского. Его первая работа по мотивам "Идиота" была создана в 1980 году, за ней последовали пластические трактовки "Братьев Карамазовых". "Преступление и наказание" — это новое прочтение, в котором хореограф стремится не просто адаптировать текст, а задать важные вопросы о человеческой природе и моральных ценностях.

Июль
21 июля вторник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 16000 ₽

