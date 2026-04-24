История БДТ имени Товстногова: как театр стал культурной легендой Петербурга

За более чем вековую историю БДТ пережил смену эпох и в каждой создавал актуальные спектакли. Многие постановки стали частью золотого фонда. Рассказываем о самых ярких этапах жизни театра и его современном векторе.

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова стал культурным ориентиром. Это пространство, где десятилетиями формировался художественный вкус публики, рождались сенсации и зажигались звезды.

Когда говорят о БДТ, имеют в виду не только конкретный адрес на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге, но и особый подход к искусству, отличный от прочих художественный язык и стиль. Для многих артистов сцена БДТ - мечта, а зрители - готовы выстраиваться в очередь за билетами (к счастью, онлайн касса театра сильно облегчает процесс покупки). Рассказываем о том, как БДТ стал таким - важным, ярким, стилистически-отличным - театром!

БДТ как один из главных драматических театров России

Мы восхищаемся красками Ван Гога и Врубеля, которые они нанесли на холсты много-много лет назад. Мы слушаем любимые мамины песни - хиты “аббы” и Леонида Агутина - и даже прощаем им странное для сегодняшнего дня звучание, погружаясь в ностальгию по беззаботному детству. Театру мы ничего не прощаем. Это искусство, которое должно быть живым. Эмоции либо рождаются здесь и сейчас, либо не возникают никогда. У режиссера всего несколько часов, чтобы коснуться сознания, нерва публики. Потому, у каждой сцены нет возможности замедлиться. Полный зал не соберется, когда в спектакле нет актуальности, нет новизны.

БДТ - театр, который уже больше века не опускает эту планку. Что особенно сложно в Петербурге - городе с огромной конкуренцией за внимание. Театр им. Товстоногова умеет объединять в своем творчестве и уважение к классике, и готовность к риску. Здесь одинаково серьезно относятся и к наследию, и к современному режиссерскому поиску. Именно поэтому для многих зрителей репертуар БДТ - показатель того, чем живет российское театральное искусство сегодня.

Основание и ранняя история театра

История БДТ начинается в послереволюционном Петрограде в 1919. Создать новую драматическую сцену хотелось тем, кто видел в театральном искусстве не только развлекательную функцию, но и источник интеллектуальной, нравственной силы.

За год до первого спектакля - это была трагедия «Дон Карлос» по пьесе немецкого драматурга Фридриха Шиллера - Мария Андреева подписала декрет о формировании Особой драматической труппы. Андреева была популярной актрисой, возлюбленной Горького и комиссаром по делам театров. На должность художественного руководителя пригласили поэта Александра Блока. “Целевой аудиторией” были представители рабочего класса и красноармейцы. Именно Блок решал, какое искусство театр представит для этой публики. Уже в первые годы театр заявил о себе как о площадке, которая обращается к серьезным текстам и ярким актерским работам.

Спустя несколько лет после смерти Блока место худрука досталось литературоведу и театральному критику Адриану Пиотровскому - он добавил сцене новых красок, приглашал молодых, талантливых режиссеров и художников, тяготеющих к экспрессионизму.

История здания БДТ и архитектурные особенности

Для многих БДТ - это красивое здание на набережной реки Фонтанки. Однако не все знают, что до Театра им. Товстоногова в его стенах уже давали спектакли. Здание было возведено в конце 70-х годов XIX века по проекту Людвига Фонтана. Земля принадлежала знатному графскому роду Апраксиных. Почти сразу после окончания строительства дирекция Императорских театров взяла здание в аренду и открыла в нем Малый театр - филиал Александринской сцены. Позднее площадка перешла антрепренерам и быстро стала заметным культурным центром Петербурга, где выступали крупнейшие артисты эпохи.

С конца XIX века театр часто называли Суворинским - по имени издателя и драматурга Алексея Суворина. В разные годы здесь шли драматические постановки, музыкальные вечера и гастроли знаменитых исполнителей. После революции здание было национализировано, а с 1920 года стало постоянным домом Большого драматического театра.

Архитектурный облик сочетает классическую строгость и парадность, характерную для имперского Петербурга. Фасад с колоннами, торжественный вход и интерьеры - все здесь намекает на те времена, когда театр был особым поводом и местом доступным далеко не всем.

Если заглянуть в отзывы прошлого и открыть современные комментарии, видно, что публику разных эпох поражает акустика зала. Даже с дальних мест действие не кажется отстраненным. Во время реконструкций (последняя завершилась в 2014 году) зал расширяли, увеличивая его вместимость и сегодня наслаждаться постановкой на большой сцене БДТ могут одновременно больше семи сотен зрителей. Для сравнения - малая сцена БДТ (открытая в 1970) вмещает семьдесят зрителей. Отдельного внимания заслуживают ложи бенуара БДТ. Они сохраняют атмосферу классического театрального Петербурга. Места расположены на одном уровне со сценой и в максимальной близости, что создает эффект участия в истории.

Сегодня у театра есть и другие пространства, включая корпус БДТ, где реализуются современные проекты, лаборатории, камерные постановки и экспериментальные форматы. Это помогает соединять историческую сцену и живой художественный процесс.

Эпоха Георгия Товстоногова

Если существует период, определивший судьбу театра навсегда, то это время Георгия Александровича Товстоногова. Он возглавил театр в 1956 и превратил БДТ в национальную легенду. Товстоногов пришел в момент кризиса. Репертуар театра нуждался в обновлении, труппа - объединяющей силе, зритель - в новом взгляде на искусство. За сравнительно короткий срок режиссер сумел изменить театр настолько, что в его залы стремились попасть все: актеры, драматурги, публика, критики.

Его спектакли отличались психологизмом и музыкальностью. Он умел сделать актуальным даже классический, а иногда и покрытый пылью, текст. Товстоногов словно бы не рассказывал истории, а говорил о людях, которые живет где-то с ним по соседству. Именно под его началом - он был главным режиссером с 1956 до 1989 - БДТ становится символом особенного драматического искусства. Его имя настолько срослось с театром, что позже театр официально получил имя мастера.

Современники вспоминают Товстоногова, как требовательного режиссера, для которого очень была важна дисциплина внутри коллектива. Но при этом Георгий Александрович тяготел к полной художественной свободе и каждая его репетиция, каждый прогон - были поиском: артисты искали нерв внутри своего подсознания. Режиссер работал по системе Станиславского, но адаптировал ее под время и место действия.

Театр достался ему опустевшим, но планомерная работа и чутье режиссера выведи БДТ на новый уровень. Товстоногов вернул в афишу классику (от Достоевского до Шекспира), но обращался с ней не как с текстом из прошлого, а как с тем, что буквально вчера вышло из печати. Еще одна особенность его подхода - стремление работать с лучшими артистами. В начале своей карьеры в БДТ Товстоногову дали волю пересобрать труппу - он уволил многих артистов, которые не подходили его театру. Уже после - пригласил в театр тех, на кого равняются до сих пор.

Актёрская труппа БДТ: легенды сцены

Многие актеры БДТ, служившие театру в разные годы, стали легендами, примерами для подражания и кумирами зрителей. Особое место занимают старые актеры БДТ - поколение, сформировавшее легендарный театр. Их интонации, манера существования, отношение к профессии до сих пор служат ориентиром для молодых исполнителей.

При Товстоногове на сцену БДТ выходили Иннокентий Смоктуновский, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Татьяна Доронина и многие другие известные артисты. Широкая публика знает эти имена благодаря кинематографу, но именно театр был их главным творческим полем. Многие годы, когда говорят об артистах БДТ, имеют в виду не просто список фамилий, а особый уровень ответственности перед зрителем. Всем, кто прошел через “школу” БДТ свойственны сценическая дисциплина и глубокое погружение в героев.

И сегодня труппа театра БДТ остаётся сильной и разнообразной: рядом с признанными мастерами работают артисты нового поколения, способные существовать как в классике, так и в современной режиссуре.

Знаковые спектакли БДТ

Лучшие спектакли БДТ - это не только хиты афиши, но и этапы истории отечественной сцены. Многие из постановок, ставших легендарными, созданы Товстоноговым. Спектакли Георгия Александровича стали эталоном режиссуры XX века, объединяя традиции классического театра с новаторскими идеями. Его работы отличались удивительным сочетанием: с одной стороны - масштаб и эпичность, с другой - изящность и глубина. Его спектакли называли сценическими романами: в них сложности эпохи соседствовали с личной драмой человека. При этом герой был частью общества и словно концентрировал трудности окружающего мира в себе. Постановки Товстоногова годами собирали полные залы, многие зрители приходили в зал не один раз, чтобы лучше понять и еще раз прочувствовать историю.

Одной из главных черт режиссерского почерка Товстоногова было умение придавать даже камерным сюжетам ощущение большого времени. Так, в, казалось бы, частной истории «Пяти вечеров» зритель ощущал дыхание эпохи. Еще одна черта его спектаклей - психологический реализм: режиссер тщательно раскрывал характеры персонажей, добиваясь убедительности.

Многие его спектакли вошли в историю театра благодаря философской насыщенности и художественной цельности. Среди них - «Идиот», «Горе от ума», «Три сестры», «Дядя Ваня» и многая другая классика. При этом Товстоногов свободно работал в разных жанрах: от серьёзной классической драмы и масштабных полотен вроде «На дне» и «Тихого Дона» до темпераментных комедий, таких как «Ханума».

Позднее театр продолжил традицию крупных работ, в том числе современных интерпретаций классики и новых пьес. Сегодня репертуар театра БДТ сочетает наследие и эксперимент: от бессмертных пьес Чехова до авторских проектов современных режиссеров.

БДТ после Товстоногова

После смерти Товстоногова в 1989 для БДТ вновь наступил сложный этап. Это не удивительно - он был тем, кто вершил судьбу театра больше тридцати лет, взрастил несколько поколений артистов и зрителей. Многие артисты покинули театр после ухода из жизни Георгия Александровича. Однако те, кто остались, старались сохранить наследние мастера. Тяжелую ношу руководителя на себя один из артистов труппы - Кирилл Лавров.

Девяностые стали для театра временем поиска новой идентичности. БДТ пришлось подстраиваться под переменчивый мир, менять художественные стратегии и не бояться экспериментов. БДТ пережил эти кризисы и не превратился в музей памяти. Он продолжал работать, приглашать режиссеров, взращивать новые поколения артистов. Сегодня эта снова один из лучших и самых популярных театров в стране.

БДТ сегодня: традиция и современный поиск

Современный БДТ - это театр, который осознает собственную значимость и влиятельность, но не становится снобом. Здесь ставят классику, экспериментируют с формой, работают с новыми текстами, создают междисциплинарные проекты. Сегодняшний репертуар БДТ может включает самые разные жанры: и психологическую драму, и пластические спектакли, и камерные постановки. Театр активно взаимодействует с молодыми режиссерами.

Отдельная глава в жизни труппы - гастроли БДТ. Театр традиционно ждут в разных городах России и за ее пределами.

Аудитория БДТ сегодня - кто это?

Когда-то считалось, что в зале БДТ есть место лишь для “понимающей” публики. Такое мнение возникло не от того, что сам театр ждал только таких гостей. Причина в том, что внушительное число зрителей было постоянным - они десятилетиями жили с тем искусством, что рождалось на сцене Театра им. Товстоногова.

Сегодня в креслах можно найти самых разных зрителе: представителей старшего поколения, помнящих легендарные постановки, студентов театральных вузов, молодых профессионалов, туристов и жителей города - представителей самых разных сфер. Одни приходят за классикой и атмосферой старого БДТ, другие - за смелыми формами. Кому-то просто хочется увидеть знаменитую сцену и понять, как выглядит БДТ изнутри. Это редкий случай, когда театр способен объединять разные поколения и интересы.

Значение БДТ для российского театра

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова - это не та сцена, которая живет за счет громкого имени. Это место, где уважают театр, как институт, помнят о его наследии, но при этом не боятся непредсказуемости настоящего и с головой ныряют в эксперименты.

Для российского театра БДТ важен как пример того, что традиция не обязана быть консервативной: можно хранить в памяти великие имена и постановки, но открывать новые в себе и в искусстве. Главная ценность БДТ ценность не в многочисленных наградах или легендарных именах, а в способности снова и снова говорить с человеком о самом важном. Важном здесь и сейчас.

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