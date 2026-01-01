Анна Каренина
Билеты от 16000₽
Спектакль Анна Каренина

Театр балета Бориса Эйфмана 12+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Балет "Анна Каренина" в постановке театра Бориса Эйфмана

Балет Бориса Эйфмана основан на романе Л. Н. Толстого и написан на музыку П. И. Чайковского. Декорации создал Зиновий Марголин, костюмы - Вячеслав Окунев, а освещение разработал Глеб Фильштинский.

Премьера спектакля состоялась 31 марта 2005 года. "Анна Каренина" полон внутренней психологической энергии и точно передает эмоциональное воздействие оригинала. Хореограф убрал второстепенные линии романа, сосредоточившись на любовном треугольнике: Анна, Каренин и Вронский.

Хореография Эйфмана передает драму переродившейся женщины через пластику тела. Он считает, что именно страсть — “основной инстинкт” — приведет к преступлению против общественных норм, уничтожению материнской любви и разрушению внутреннего мира Анны Карениной. Женщина, поглощенная страстью, готова идти на любые жертвы.

Эйфман подчеркивает, что его балет актуален и для современности. Эмоциональное наполнение спектакля и параллели с настоящим не оставляют равнодушными зрителей. Высочайший уровень исполнительской техники труппы и хореография передают все психологические перипетии романа Толстого.

Продолжительность спектакля — 2 часа с одним антрактом.

Июль
17 июля пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 16000 ₽
18 июля суббота
13:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 16000 ₽
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 16000 ₽

