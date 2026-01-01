Спектакль Рикки-Тикки-Тави

Спектакль по мотивам рассказа Редьярда Киплинга

Спектакль создан по мотивам классической истории Редьярда Киплинга и призван показать, как храбрость и дружба способны преодолеть страх. Эта постановка станет настоящим зрелищем для всех возрастов. «Рикки-тикки-тикки-тикки-чк!» - боевой клич отважного мангуста Рикки-Тикки-Тави. Он с гордостью шагает по двору, подняв хвост и мордочку. Маленькие умные глазки, розовый кончик беспокойного носа и пушистый хвост, словно круглая длинная щётка, придают ему вид победителя.

Вы можете задаться вопросом: «Почему он так горд?» Ответ прост: Рикки-Тикки-Тави стал защитником семьи Большого Человека и всех обитателей сада, поборов самого грозного врага.

Команда

Режиссер спектакля - Данил Чернов. Художник - Эдгард Арутюнов (Абакан). Музыку к спектаклю написал композитор Антон Болбат.

Действующие лица

Рикки-Тикки-Тави – Ирина Сергеева

Папа Мангуст – Алексей Ампилов

Мама Мангуст – Елена Фалалеева (заслуженный деятель культуры Омской области)

Мальчик – Анастасия Котаева

Большой Человек – Эдуард Павлинцев (заслуженный артист России)

Жена Большого Человека – Елена Фалалеева (заслуженный деятель культуры Омской области)

Нагайна – Александра Батура

Наг – Александр Галахов

Птичка Дарзи – Эдуард Павлинцев (заслуженный артист России)

Жена Дарзи – Анастасия Котаева

Чучундра – Алексей Ампилов

Чуа – Александр Галахов

