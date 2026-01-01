Рикки-Тикки-Тави
Спектакль Рикки-Тикки-Тави

Спектакль Омского театра куклы, актёра, маски «Арлекин»
Режиссер Данил Чернов
Продолжительность 45 минут, без антракта
О спектакле

Спектакль по мотивам рассказа Редьярда Киплинга

Спектакль создан по мотивам классической истории Редьярда Киплинга и призван показать, как храбрость и дружба способны преодолеть страх. Эта постановка станет настоящим зрелищем для всех возрастов. «Рикки-тикки-тикки-тикки-чк!» - боевой клич отважного мангуста Рикки-Тикки-Тави. Он с гордостью шагает по двору, подняв хвост и мордочку. Маленькие умные глазки, розовый кончик беспокойного носа и пушистый хвост, словно круглая длинная щётка, придают ему вид победителя.

Вы можете задаться вопросом: «Почему он так горд?» Ответ прост: Рикки-Тикки-Тави стал защитником семьи Большого Человека и всех обитателей сада, поборов самого грозного врага.

Команда

Режиссер спектакля - Данил Чернов. Художник - Эдгард Арутюнов (Абакан). Музыку к спектаклю написал композитор Антон Болбат.

Действующие лица

  • Рикки-Тикки-Тави – Ирина Сергеева
  • Папа Мангуст – Алексей Ампилов
  • Мама Мангуст – Елена Фалалеева (заслуженный деятель культуры Омской области)
  • Мальчик – Анастасия Котаева
  • Большой Человек – Эдуард Павлинцев (заслуженный артист России)
  • Жена Большого Человека – Елена Фалалеева (заслуженный деятель культуры Омской области)
  • Нагайна – Александра Батура
  • Наг – Александр Галахов
  • Птичка Дарзи – Эдуард Павлинцев (заслуженный артист России)
  • Жена Дарзи – Анастасия Котаева
  • Чучундра – Алексей Ампилов
  • Чуа – Александр Галахов

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который обязательно оставит след в сердце каждого зрителя!

Июнь
26 июня пятница
15:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
18:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽

Фотографии

