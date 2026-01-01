Спектакль Волшебная лампа Аладдина

В рамках программы «Большие гастроли» в Москве покажут спектакль Омского театра «Арлекин» о приключениях Аладдина. Этот зрелищный и яркий спектакль бережно относится к оригинальному драматургическому материалу. Классическая волшебная сказка представлена с оригинальной авторской музыкой и иронией. Она рассказывает вечную историю противостояния добра и зла, что делает спектакль актуальным для всех поколений.
Коварному Визирю открылась великая тайна волшебной лампы. Кто овладеет ею, тот станет сильнее всех царей и султанов. Все сокровища мира будут принадлежать ему. Но вот в чем загвоздка: лампа заколдована именем Аладдина. Так кому же достанется волшебная лампа? Визирю или Аладдину? Сможет ли она сделать своего хозяина счастливым?
Спектакль уже получил номинацию на награду «Лучший спектакль» Международного фестиваля «Золотая магнолия» в Китае в 2024 году.
Режиссером спектакля стал Олег Жюгжда из Беларуси. Художником выступила Лариса Микина-Прободяк из Рязани, а музыкальное сопровождение создал композитор Павел Кондрусевич, представляющий Беларусь и Хорватию.
