Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Кукольный спектакль о приключениях Аладдина

В рамках программы «Большие гастроли» в Москве покажут спектакль Омского театра «Арлекин» о приключениях Аладдина. Этот зрелищный и яркий спектакль бережно относится к оригинальному драматургическому материалу. Классическая волшебная сказка представлена с оригинальной авторской музыкой и иронией. Она рассказывает вечную историю противостояния добра и зла, что делает спектакль актуальным для всех поколений.

Сюжет спектакля

Коварному Визирю открылась великая тайна волшебной лампы. Кто овладеет ею, тот станет сильнее всех царей и султанов. Все сокровища мира будут принадлежать ему. Но вот в чем загвоздка: лампа заколдована именем Аладдина. Так кому же достанется волшебная лампа? Визирю или Аладдину? Сможет ли она сделать своего хозяина счастливым?

Награды и признание

Спектакль уже получил номинацию на награду «Лучший спектакль» Международного фестиваля «Золотая магнолия» в Китае в 2024 году.

Творческая команда

Режиссером спектакля стал Олег Жюгжда из Беларуси. Художником выступила Лариса Микина-Прободяк из Рязани, а музыкальное сопровождение создал композитор Павел Кондрусевич, представляющий Беларусь и Хорватию.

Исполнители ролей

Аладдин: Виктор Капустян

Мать Аладдина: Елена Фалалеева, заслуженный деятель культуры Омской области

Султан: Данил Чернов

Визирь: Эдуард Павлинцев, заслуженный артист России

Мудрейший: Дмитрий Войдак, заслуженный артист России

Будур: Александра Батура

Джинн Кашкаш: Александр Галахов

Повар: Роман Шуников

Жулик: Роман Шуников

Рыбак: Александр Галахов

Помощник: Алексей Горбунов

Не упустите возможность увидеть эту чудесную историю на сцене, полную ярких эмоций и завораживающего волшебства!