Волшебная лампа Аладдина
Спектакль Омского театра куклы, актёра, маски «Арлекин» 6+
Режиссер Олег Жюгжда
Продолжительность 1 час 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+
О спектакле

Кукольный спектакль о приключениях Аладдина

В рамках программы «Большие гастроли» в Москве покажут спектакль Омского театра «Арлекин» о приключениях Аладдина. Этот зрелищный и яркий спектакль бережно относится к оригинальному драматургическому материалу. Классическая волшебная сказка представлена с оригинальной авторской музыкой и иронией. Она рассказывает вечную историю противостояния добра и зла, что делает спектакль актуальным для всех поколений.

Сюжет спектакля

Коварному Визирю открылась великая тайна волшебной лампы. Кто овладеет ею, тот станет сильнее всех царей и султанов. Все сокровища мира будут принадлежать ему. Но вот в чем загвоздка: лампа заколдована именем Аладдина. Так кому же достанется волшебная лампа? Визирю или Аладдину? Сможет ли она сделать своего хозяина счастливым?

Награды и признание

Спектакль уже получил номинацию на награду «Лучший спектакль» Международного фестиваля «Золотая магнолия» в Китае в 2024 году.

Творческая команда

Режиссером спектакля стал Олег Жюгжда из Беларуси. Художником выступила Лариса Микина-Прободяк из Рязани, а музыкальное сопровождение создал композитор Павел Кондрусевич, представляющий Беларусь и Хорватию.

Исполнители ролей

  • Аладдин: Виктор Капустян
  • Мать Аладдина: Елена Фалалеева, заслуженный деятель культуры Омской области
  • Султан: Данил Чернов
  • Визирь: Эдуард Павлинцев, заслуженный артист России
  • Мудрейший: Дмитрий Войдак, заслуженный артист России
  • Будур: Александра Батура
  • Джинн Кашкаш: Александр Галахов
  • Повар: Роман Шуников
  • Жулик: Роман Шуников
  • Рыбак: Александр Галахов
  • Помощник: Алексей Горбунов

Не упустите возможность увидеть эту чудесную историю на сцене, полную ярких эмоций и завораживающего волшебства!

Купить билет на спектакль Волшебная лампа Аладдина

Помощь с билетами
Июнь
28 июня воскресенье
11:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
14:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽

Фотографии

