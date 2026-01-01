Спектакль Сон смешного человека

Моноспектакль по Достоевскому

«Смешному человеку» приснился сон, который навсегда изменил его жизнь. Он уверен, что в этом сне смог увидеть божественную истину во всей её славе и красе. Пробудившись, он полюбил тех, кто смеялся над ним и над его верой. Обретя эту глубинную истину, он понимает – не может хранить в душе зло.

Теперь его призвание – проповедовать и делиться знанием о счастье, которое может осуществиться в один день, в один час. Для этого главное – любить других так, как любишь себя.

О спектакле

Спектакль представляет собой исповедь человека, который, стоя на краю пропасти, нашел откровение, исцелившее его душу. Это история о любви и истине, о потерях и обретениях, о падении и исцелении. Зрителю предстоит решить: сон это или явь.

Режиссура и исполнение

Моноспектакль выполняет заслуженный артист Дмитрий Войдак, а участие Виктора Капустяна добавляет дополнительный колорит. Режиссером является Никита Петрищев, а художник – Арина Владимирская из Москвы.

