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Свидригайлов. Сны
Киноафиша Свидригайлов. Сны

Спектакль Свидригайлов. Сны

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Свидригайлов. Сны»: погружение в мир Достоевского на сцене Омской драмы

В этом году мы отмечаем юбилей великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского — ему исполняется 200 лет. Нельзя не упомянуть, что часть его жизни была связана с каторгой в Омске, где на месте Омского академического театра драмы когда-то находились острожные казармы, в которых содержались ссыльные заключенные.

Интересный факт: в пространстве под сценой нашего театра был обнаружен памятный камень, на котором указаны годы заключения Достоевского. Это добавляет особую атмосферу к спектаклю, который погружает зрителей в его мир.

Сюжет и главные герои

Главный герой спектакля — Свидригайлов. Режиссер Георгий Цхвирава решил глубже исследовать эту линию. В его интерпретации мы увидим, как свет и тьма пересекаются в душе человека, что является одной из ключевых тем творчества Достоевского.

Эпилог романа начинается с интригующих строк: «Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит город, один из административных центров России; в городе крепость, в крепости острог. В остроге уже девять месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда Родион Раскольников». Хотя название города не указано, зрители прекрасно понимают, о каком месте идет речь. Это создает дополнительный контекст для восприятия спектакля.

О спектакле и его исполнителях

В нашем театре есть артист, который, по мнению режиссера, идеально подходит для роли Свидригайлова. Его игра обещает быть захватывающей и эмоциональной, позволяя зрителям ближе познакомиться с внутренним миром персонажа.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. «Свидригайлов. Сны» — это не просто спектакль, это шанс заглянуть в душу одного из величайших героев Достоевского и ощутить всю глубину его произведений.

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Александр Гончарук
Олег Берков
Юлия Пошелюжная
Мария Макушева
Кристина Лапшина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 26 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
12:00

Фотографии

Свидригайлов. Сны Свидригайлов. Сны Свидригайлов. Сны

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