В 18 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой пережил свою четвертую реинкарнацию. Доктор и Романа хотят немного восстановить силы на Арголине – планете, которая после военных действий превратилась в самый большой во вселенной центр развлечений. Но на данный момент в арголианском Улье Досуга не лучший период. Недоброжелатели не дремлют и готовят свой коварный план. Тем временем на Тигелле ведут противостояние жрецы и ученые – две силы, каждая из которых убеждена, что именно она может решить проблему глобального кризиса, который охватил планету. Доктор должен выступить в роли третейского судьи, а также спасти Тигеллу от банды наемников.