Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doctor Who 1963 - 1989 season 18

Doctor Who season 18 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 18

Doctor Who
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 30 August 1980
Production year 1980
Number of episodes 28
Runtime 11 hours 40 minutes
"Doctor Who" season 18 description

В 18 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой пережил свою четвертую реинкарнацию. Доктор и Романа хотят немного восстановить силы на Арголине – планете, которая после военных действий превратилась в самый большой во вселенной центр развлечений. Но на данный момент в арголианском Улье Досуга не лучший период. Недоброжелатели не дремлют и готовят свой коварный план. Тем временем на Тигелле ведут противостояние жрецы и ученые – две силы, каждая из которых убеждена, что именно она может решить проблему глобального кризиса, который охватил планету. Доктор должен выступить в роли третейского судьи, а также спасти Тигеллу от банды наемников.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 18 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
The Leisure Hive, Part One
Season 18 Episode 1
30 August 1980
The Leisure Hive, Part Two
Season 18 Episode 2
6 September 1980
The Leisure Hive, Part Three
Season 18 Episode 3
13 September 1980
The Leisure Hive, Part Four
Season 18 Episode 4
20 September 1980
Meglos, Part One
Season 18 Episode 5
27 September 1980
Meglos, Part Two
Season 18 Episode 6
4 October 1980
Meglos, Part Three
Season 18 Episode 7
11 October 1980
Meglos, Part Four
Season 18 Episode 8
18 October 1980
Full Circle, Part One
Season 18 Episode 9
25 October 1980
Full Circle, Part Two
Season 18 Episode 10
1 November 1980
Full Circle, Part Three
Season 18 Episode 11
8 November 1980
Full Circle, Part Four
Season 18 Episode 12
15 November 1980
State of Decay, Part One
Season 18 Episode 13
22 November 1980
State of Decay, Part Two
Season 18 Episode 14
29 November 1980
State of Decay, Part Three
Season 18 Episode 15
6 December 1980
State of Decay, Part Four
Season 18 Episode 16
13 December 1980
Warriors' Gate, Part One
Season 18 Episode 17
3 January 1981
Warriors' Gate, Part Two
Season 18 Episode 18
10 January 1981
Warriors' Gate, Part Three
Season 18 Episode 19
17 January 1981
Warriors' Gate, Part Four
Season 18 Episode 20
24 January 1981
The Keeper of Traken, Part One
Season 18 Episode 21
31 January 1981
The Keeper of Traken, Part Two
Season 18 Episode 22
7 February 1981
The Keeper of Traken, Part Three
Season 18 Episode 23
14 February 1981
The Keeper of Traken, Part Four
Season 18 Episode 24
21 February 1981
Logopolis, Part One
Season 18 Episode 25
28 February 1981
Logopolis, Part Two
Season 18 Episode 26
7 March 1981
Logopolis, Part Three
Season 18 Episode 27
14 March 1981
Logopolis, Part Four
Season 18 Episode 28
21 March 1981
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more