В 1 сезоне сериала «Доктор Кто» в центре событий оказывается Повелитель Времени, который переживает свою первую регенерацию. Вместе с внучкой Сьюзан Доктор был «изгнан» из родного мира. Теперь они находятся в Великобритании 60-х годов. Преподаватели Сьюзан, Барбара Райт и Йен Честертон оказались первыми спутниками Доктора по случайному стечению обстоятельств. Они устроили слежку за его внучкой и ворвались внутрь полицейской будки, с помощью которой осуществляются путешествия сквозь время и пространство. Тогда Доктор решил сделать их своими попутчиками, ведь он не умеет управлять ТАРДИС и не знает, как отправить их назад в 63-й год.