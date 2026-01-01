Menu
Doctor Who 1963 - 1989 season 1

Doctor Who
Season premiere 23 November 1963
Production year 1963
Number of episodes 42
Runtime 17 hours 30 minutes
"Doctor Who" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доктор Кто» в центре событий оказывается Повелитель Времени, который переживает свою первую регенерацию. Вместе с внучкой Сьюзан Доктор был «изгнан» из родного мира. Теперь они находятся в Великобритании 60-х годов. Преподаватели Сьюзан, Барбара Райт и Йен Честертон оказались первыми спутниками Доктора по случайному стечению обстоятельств. Они устроили слежку за его внучкой и ворвались внутрь полицейской будки, с помощью которой осуществляются путешествия сквозь время и пространство. Тогда Доктор решил сделать их своими попутчиками, ведь он не умеет управлять ТАРДИС и не знает, как отправить их назад в 63-й год.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb

"Doctor Who" season 1 list of episodes.

An Unearthly Child (An Unearthly Child, Part One)
Season 1 Episode 1
23 November 1963
The Cave of Skulls (An Unearthly Child, Part Two)
Season 1 Episode 2
30 November 1963
The Forest of Fear (An Unearthly Child, Part Three)
Season 1 Episode 3
7 December 1963
The Firemaker (An Unearthly Child, Part Four)
Season 1 Episode 4
14 December 1963
The Dead Planet (The Daleks, Part One)
Season 1 Episode 5
21 December 1963
The Survivors (The Daleks, Part Two)
Season 1 Episode 6
28 December 1963
The Escape (The Daleks, Part Three)
Season 1 Episode 7
4 January 1964
The Ambush (The Daleks, Part Four)
Season 1 Episode 8
11 January 1964
The Expedition (The Daleks, Part Five)
Season 1 Episode 9
18 January 1964
The Ordeal (The Daleks, Part Six)
Season 1 Episode 10
25 January 1964
The Rescue (The Daleks, Part Seven)
Season 1 Episode 11
1 February 1964
The Edge of Destruction (The Edge of Destruction, Part One)
Season 1 Episode 12
8 February 1964
The Brink of Disaster (The Edge of Destruction, Part Two)
Season 1 Episode 13
15 February 1964
The Roof of the World (Marco Polo, Part One)
Season 1 Episode 14
22 February 1964
The Singing Sands (Marco Polo, Part Two)
Season 1 Episode 15
29 February 1964
Five Hundred Eyes (Marco Polo, Part Three)
Season 1 Episode 16
7 March 1964
The Wall of Lies (Marco Polo, Part Four)
Season 1 Episode 17
14 March 1964
Rider From Shang-Tu (Marco Polo, Part Five)
Season 1 Episode 18
21 March 1964
Mighty Kublai Khan (Marco Polo, Part Six)
Season 1 Episode 19
28 March 1964
Assassin at Peking (Marco Polo, Part Seven)
Season 1 Episode 20
4 April 1964
The Sea of Death (The Keys of Marinus, Part One)
Season 1 Episode 21
11 April 1964
The Velvet Web (The Keys of Marinus, Part Two)
Season 1 Episode 22
18 April 1964
The Screaming Jungle (The Keys of Marinus, Part Three)
Season 1 Episode 23
25 April 1964
The Snows of Terror (The Keys of Marinus, Part Four)
Season 1 Episode 24
2 May 1964
Sentence of Death (The Keys of Marinus, Part Five)
Season 1 Episode 25
9 May 1964
The Keys of Marinus (The Keys of Marinus, Part Six)
Season 1 Episode 26
16 May 1964
The Temple of Evil (The Aztecs, Part One)
Season 1 Episode 27
23 May 1964
The Warriors of Death (The Aztecs, Part Two)
Season 1 Episode 28
30 May 1964
The Bride of Sacrifice (The Aztecs, Part Three)
Season 1 Episode 29
6 June 1964
The Day of Darkness (The Aztecs, Part Four)
Season 1 Episode 30
13 June 1964
Strangers in Space (The Sensorites, Part One)
Season 1 Episode 31
20 June 1964
The Unwilling Warriors (The Sensorites, Part Two)
Season 1 Episode 32
27 June 1964
Hidden Danger (The Sensorites, Part Three)
Season 1 Episode 33
11 July 1964
A Race Against Death (The Sensorites, Part Four)
Season 1 Episode 34
18 July 1964
Kidnap (The Sensorites, Part Five)
Season 1 Episode 35
25 July 1964
A Desperate Venture (The Sensorites, Part Six)
Season 1 Episode 36
1 August 1964
A Land of Fear (The Reign of Terror, Part One)
Season 1 Episode 37
8 August 1964
Guests of Madame Guillotine (The Reign of Terror, Part Two)
Season 1 Episode 38
15 August 1964
A Change of Identity (The Reign of Terror, Part Three)
Season 1 Episode 39
22 August 1964
The Tyrant of France (The Reign of Terror, Part Four)
Season 1 Episode 40
29 August 1964
A Bargain of Necessity (The Reign of Terror, Part Five)
Season 1 Episode 41
5 September 1964
Prisoners of Conciergerie (The Reign of Terror, Part Six)
Season 1 Episode 42
12 September 1964
