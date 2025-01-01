Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doctor Who 1963 - 1989 season 21

Doctor Who season 21 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 21

Doctor Who
Original title Season 21
Title Сезон 21
Season premiere 5 January 1984
Production year 1984
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 21 description

В 21 сезоне сериала «Доктор Кто» ТАРДИС оказался в будущем – в 2084 году. Члены экипажа попадают на подводную военную станцию, работники которой явно не рады чужакам на секретном сооружении. Но спустя некоторое время участники событий сталкиваются с проблемами куда серьезнее: на базу совершает нападение войско силурианцев. Это представители древнейшей расы, которые обитали на планете Земля задолго до появления людей. Тем временем команда энтузиастов решила заняться реконструкцией событий Гражданской войны восемнадцатого века, но они даже не подозревают, что их игра разбудит мировое зло. 

Series rating

8.7
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 21 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Warriors of the Deep, Part One
Season 21 Episode 1
5 January 1984
Warriors of the Deep, Part Two
Season 21 Episode 2
6 January 1984
Warriors of the Deep, Part Three
Season 21 Episode 3
12 January 1984
Warriors of the Deep, Part Four
Season 21 Episode 4
13 January 1984
The Awakening, Part One
Season 21 Episode 5
19 January 1984
The Awakening, Part Two
Season 21 Episode 6
20 January 1984
Frontios, Part One
Season 21 Episode 7
26 January 1984
Frontios, Part Two
Season 21 Episode 8
27 January 1984
Frontios, Part Three
Season 21 Episode 9
2 February 1984
Frontios, Part Four
Season 21 Episode 10
3 February 1984
Resurrection of the Daleks, Part One
Season 21 Episode 11
8 February 1984
Resurrection of the Daleks, Part Two
Season 21 Episode 12
15 February 1984
Planet of Fire, Part One
Season 21 Episode 13
23 February 1984
Planet of Fire, Part Two
Season 21 Episode 14
24 February 1984
Planet of Fire, Part Three
Season 21 Episode 15
1 March 1984
Planet of Fire, Part Four
Season 21 Episode 16
2 March 1984
The Caves of Androzani, Part One
Season 21 Episode 17
8 March 1984
The Caves of Androzani, Part Two
Season 21 Episode 18
9 March 1984
The Caves of Androzani, Part Three
Season 21 Episode 19
15 March 1984
The Caves of Androzani, Part Four
Season 21 Episode 20
16 March 1984
The Twin Dilemma, Part One
Season 21 Episode 21
22 March 1984
The Twin Dilemma, Part Two
Season 21 Episode 22
23 March 1984
The Twin Dilemma, Part Three
Season 21 Episode 23
29 March 1984
The Twin Dilemma, Part Four
Season 21 Episode 24
30 March 1984
The Twin Dilemma, Part Three
Season 21 Episode 25
29 March 1984
The Twin Dilemma, Part Four
Season 21 Episode 26
30 March 1984
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more