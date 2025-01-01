В 21 сезоне сериала «Доктор Кто» ТАРДИС оказался в будущем – в 2084 году. Члены экипажа попадают на подводную военную станцию, работники которой явно не рады чужакам на секретном сооружении. Но спустя некоторое время участники событий сталкиваются с проблемами куда серьезнее: на базу совершает нападение войско силурианцев. Это представители древнейшей расы, которые обитали на планете Земля задолго до появления людей. Тем временем команда энтузиастов решила заняться реконструкцией событий Гражданской войны восемнадцатого века, но они даже не подозревают, что их игра разбудит мировое зло.