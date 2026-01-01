В 22 сезоне сериала «Доктор Кто» события разворачиваются на планете Талос — месте, где обосновались киберлюди. Там они могут посвятить себя разработке планов по уничтожению планеты Земля. Антагонисты собираются изменить прошлое и сделать все, чтобы их собственная планета не была ликвидирована. Но для этого им потребуется ТАРДИС вместе с Доктором. Тем временем Доктор озадачен необходимостью отремонтировать ТАРДИС. Для этого ему нужно добыть уникальный элемент — зайтон-7, который можно найти только на планете Варос. Но Варос — нищая и крайне недружелюбная цивилизация. Там не любят чужаков.