Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doctor Who 1963 - 1989 season 22

Doctor Who season 22 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 22
Doctor Who
Original title Season 22
Title Сезон 22
Season premiere 5 January 1985
Production year 1985
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Doctor Who" season 22 description

В 22 сезоне сериала «Доктор Кто» события разворачиваются на планете Талос — месте, где обосновались киберлюди. Там они могут посвятить себя разработке планов по уничтожению планеты Земля. Антагонисты собираются изменить прошлое и сделать все, чтобы их собственная планета не была ликвидирована. Но для этого им потребуется ТАРДИС вместе с Доктором. Тем временем Доктор озадачен необходимостью отремонтировать ТАРДИС. Для этого ему нужно добыть уникальный элемент — зайтон-7, который можно найти только на планете Варос. Но Варос — нищая и крайне недружелюбная цивилизация. Там не любят чужаков.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb

"Doctor Who" season 22 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Attack of the Cybermen, Part One
Season 22 Episode 1
5 January 1985
Attack of the Cybermen, Part Two
Season 22 Episode 2
12 January 1985
Vengeance on Varos, Part One
Season 22 Episode 3
19 January 1985
Vengeance on Varos, Part Two
Season 22 Episode 4
26 January 1985
The Mark of the Rani, Part One
Season 22 Episode 5
2 February 1985
The Mark of the Rani, Part Two
Season 22 Episode 6
9 February 1985
The Two Doctors, Part One
Season 22 Episode 7
16 February 1985
The Two Doctors, Part Two
Season 22 Episode 8
23 February 1985
The Two Doctors, Part Three
Season 22 Episode 9
2 March 1985
Timelash, Part One
Season 22 Episode 10
9 March 1985
Timelash, Part Two
Season 22 Episode 11
16 March 1985
Revelation of the Daleks, Part One
Season 22 Episode 12
23 March 1985
Revelation of the Daleks, Part Two
Season 22 Episode 13
30 March 1985
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more