Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doctor Who 1963 - 1989 season 2

Doctor Who season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 2

Doctor Who
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 31 October 1964
Production year 1964
Number of episodes 39
Runtime 16 hours 15 minutes
"Doctor Who" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Доктор Кто» во время материализации ТАРДИС сократился в размерах, и Доктору необходимо срочно справиться с этой ситуацией, пока не стало слишком поздно. Команда решает покинуть будку. Барбара и Доктор движутся в одном направлении, а Ян и Сьюзен – в другом. Барбара с Доктором видят огромный труп червя, а Ян со Сьюзен – нескольких гигантских дохлых муравьев. Ян без труда забирается в спичечный коробок. Тогда герои осознают, что из-за космического давления они стали микроскопического размера. Однако они находятся на планете Земля и, по всей видимости, в реальном времени.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Planet of Giants (Planet of Giants, Part One)
Season 2 Episode 1
31 October 1964
Dangerous Journey (Planet of Giants, Part Two)
Season 2 Episode 2
7 November 1964
Crisis (Planet of Giants, Part Three)
Season 2 Episode 3
14 November 1964
World's End (The Dalek Invasion of Earth, Part One)
Season 2 Episode 4
21 November 1964
The Daleks (The Dalek Invasion of Earth, Part Two)
Season 2 Episode 5
28 November 1964
Day of Reckoning (The Dalek Invasion of Earth, Part Three)
Season 2 Episode 6
5 December 1964
The End of Tomorrow (The Dalek Invasion of Earth, Part Four)
Season 2 Episode 7
12 December 1964
The Waking Ally (The Dalek Invasion of Earth, Part Five)
Season 2 Episode 8
19 December 1964
Flashpoint (The Dalek Invasion of Earth, Part Six)
Season 2 Episode 9
26 December 1964
The Powerful Enemy (The Rescue, Part One)
Season 2 Episode 10
2 January 1965
Desperate Measures (The Rescue, Part Two)
Season 2 Episode 11
9 January 1965
The Slave Traders (The Romans, Part One)
Season 2 Episode 12
16 January 1965
All Roads Lead to Rome (The Romans, Part Two)
Season 2 Episode 13
23 January 1965
Conspiracy (The Romans, Part Three)
Season 2 Episode 14
30 January 1965
Inferno (The Romans, Part Four)
Season 2 Episode 15
6 February 1965
The Web Planet (The Web Planet, Part One)
Season 2 Episode 16
13 February 1965
The Zarbi (The Web Planet, Part Two)
Season 2 Episode 17
20 February 1965
Escape to Danger (The Web Planet, Part Three)
Season 2 Episode 18
27 February 1965
Crater of Needles (The Web Planet, Part Four)
Season 2 Episode 19
6 March 1965
Invasion (The Web Planet, Part Five)
Season 2 Episode 20
13 March 1965
The Centre (The Web Planet, Part Six)
Season 2 Episode 21
20 March 1965
The Lion (The Crusade, Part One)
Season 2 Episode 22
27 March 1965
The Knight of Jaffa (The Crusade, Part Two)
Season 2 Episode 23
3 April 1965
The Wheel of Fortune (The Crusade, Part Three)
Season 2 Episode 24
10 April 1965
The Warlords (The Crusade, Part Four)
Season 2 Episode 25
17 April 1965
The Space Museum (The Space Museum, Part One)
Season 2 Episode 26
24 April 1965
The Dimensions of Time (The Space Museum, Part Two)
Season 2 Episode 27
1 May 1965
The Search (The Space Museum, Part Three)
Season 2 Episode 28
8 May 1965
The Final Phase (The Space Museum, Part Four)
Season 2 Episode 29
15 May 1965
The Executioners (The Chase, Part One)
Season 2 Episode 30
22 May 1965
The Death of Time (The Chase, Part Two)
Season 2 Episode 31
29 May 1965
Flight through Eternity (The Chase, Part Three)
Season 2 Episode 32
5 June 1965
Journey into Terror (The Chase, Part Four)
Season 2 Episode 33
12 June 1965
The Death of Doctor Who (The Chase, Part Five)
Season 2 Episode 34
19 June 1965
The Planet of Decision (The Chase, Part Six)
Season 2 Episode 35
26 June 1965
The Watcher (The Time Meddler, Part One)
Season 2 Episode 36
3 July 1965
The Meddling Monk (The Time Meddler, Part Two)
Season 2 Episode 37
10 July 1965
A Battle of Wits (The Time Meddler, Part Three)
Season 2 Episode 38
17 July 1965
Checkmate (The Time Meddler, Part Four)
Season 2 Episode 39
24 July 1965
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more