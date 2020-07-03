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Doctor Who 1963 - 1989 season 5

Doctor Who season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 5
Doctor Who
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 2 September 1967
Production year 1967
Number of episodes 40
Runtime 16 hours 40 minutes
"Doctor Who" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой продолжает путешествовать сквозь время и пространство при помощи полицейской будки в сопровождении Джейми и Виктории. На этот раз команда сталкивается с археологами, которые собираются на экспедицию в гробницу киберлюдей. Но есть среди них тот, кто имеет скрытые мотивы. Также Доктор совершит путешествие в Гималаи, чтобы добыть для горного монастыря когда-то утраченный экспонат, и попадет в плен к монахам, которые примут его за снежного человека. В далеком будущем люди попытаются контролировать движение льда на планете, которая окажется перед угрозой ледникового периода. 

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb

"Doctor Who" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
The Tomb of the Cybermen, Part One
Season 5 Episode 1
2 September 1967
The Tomb of the Cybermen, Part Two
Season 5 Episode 2
9 September 1967
The Tomb of the Cybermen, Part Three
Season 5 Episode 3
16 September 1967
The Tomb of the Cybermen, Part Four
Season 5 Episode 4
23 September 1967
The Abominable Snowmen, Part One
Season 5 Episode 5
30 September 1967
The Abominable Snowmen, Part Two
Season 5 Episode 6
7 October 1967
The Abominable Snowmen, Part Three
Season 5 Episode 7
14 October 1967
The Abominable Snowmen, Part Four
Season 5 Episode 8
21 October 1967
The Abominable Snowmen, Part Five
Season 5 Episode 9
28 October 1967
The Abominable Snowmen, Part Six
Season 5 Episode 10
4 November 1967
The Ice Warriors, Part One
Season 5 Episode 11
11 November 1967
The Ice Warriors, Part Two
Season 5 Episode 12
18 November 1967
The Ice Warriors, Part Three
Season 5 Episode 13
25 November 1967
The Ice Warriors, Part Four
Season 5 Episode 14
2 December 1967
The Ice Warriors, Part Five
Season 5 Episode 15
9 December 1967
The Ice Warriors, Part Six
Season 5 Episode 16
16 December 1967
The Enemy of the World, Part One
Season 5 Episode 17
23 December 1967
The Enemy of the World, Part Two
Season 5 Episode 18
30 December 1967
The Enemy of the World, Part Three
Season 5 Episode 19
6 January 1968
The Enemy of the World, Part Four
Season 5 Episode 20
13 January 1968
The Enemy of the World, Part Five
Season 5 Episode 21
20 January 1968
The Enemy of the World, Part Six
Season 5 Episode 22
27 January 1968
The Web of Fear, Part One
Season 5 Episode 23
3 February 1968
The Web of Fear, Part Two
Season 5 Episode 24
10 February 1968
The Web of Fear, Part Three
Season 5 Episode 25
17 February 1968
The Web of Fear, Part Four
Season 5 Episode 26
24 February 1968
The Web of Fear, Part Five
Season 5 Episode 27
2 March 1968
The Web of Fear, Part Six
Season 5 Episode 28
9 March 1968
Fury from the Deep, Part One
Season 5 Episode 29
16 March 1968
Fury from the Deep, Part Two
Season 5 Episode 30
23 March 1968
Fury from the Deep, Part Three
Season 5 Episode 31
30 March 1968
Fury from the Deep, Part Four
Season 5 Episode 32
6 April 1968
Fury from the Deep, Part Five
Season 5 Episode 33
13 April 1968
Fury from the Deep, Part Six
Season 5 Episode 34
20 April 1968
The Wheel in Space, Part One
Season 5 Episode 35
27 April 1968
The Wheel in Space, Part Two
Season 5 Episode 36
4 May 1968
The Wheel in Space, Part Three
Season 5 Episode 37
11 May 1968
The Wheel in Space, Part Four
Season 5 Episode 38
18 May 1968
The Wheel in Space, Part Five
Season 5 Episode 39
25 May 1968
The Wheel in Space, Part Six
Season 5 Episode 40
1 June 1968
TV series release schedule
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