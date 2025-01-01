Menu
Doctor Who 1963 - 1989 season 14

Doctor Who
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 4 September 1976
Production year 1976
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 14 description

В 14 сезоне сериала «Доктор Кто» возвращается давний заклятый враг Доктора – Мастер. До этих событий, после прибытия в Спираль Мандрагоры – загадочный космический объект, который имеет разум – ТАРДИС отправляется в Италию во времена Ренессанса. Но вместе с Доктором и Сарой Джейн там очутилась и часть энергии Спирали. Случайно попав в карьер, где археологи добывают горные породы, Сара Джейн видит каменную руку, которая принадлежит созданию, обитавшему на планете более сотни миллионов лет назад. И эта часть тела по-прежнему шевелится. Также в этом сезоне Доктор простится с Сарой Джейн и вернется на родину.

Series rating

8.5
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 14 list of episodes. TV series release schedule
The Masque of Mandragora, Part One
Season 14 Episode 1
4 September 1976
The Masque of Mandragora, Part Two
Season 14 Episode 2
11 September 1976
The Masque of Mandragora, Part Three
Season 14 Episode 3
18 September 1976
The Masque of Mandragora, Part Four
Season 14 Episode 4
25 September 1976
The Hand of Fear, Part One
Season 14 Episode 5
2 October 1976
The Hand of Fear, Part Two
Season 14 Episode 6
9 October 1976
The Hand of Fear, Part Three
Season 14 Episode 7
16 October 1976
The Hand of Fear, Part Four
Season 14 Episode 8
23 October 1976
The Deadly Assassin, Part One
Season 14 Episode 9
30 October 1976
The Deadly Assassin, Part Two
Season 14 Episode 10
6 November 1976
The Deadly Assassin, Part Three
Season 14 Episode 11
13 November 1976
The Deadly Assassin, Part Four
Season 14 Episode 12
20 November 1976
The Face of Evil, Part One
Season 14 Episode 13
1 January 1977
The Face of Evil, Part Two
Season 14 Episode 14
8 January 1977
The Face of Evil, Part Three
Season 14 Episode 15
15 January 1977
The Face of Evil, Part Four
Season 14 Episode 16
22 January 1977
The Robots of Death, Part One
Season 14 Episode 17
29 January 1977
The Robots of Death, Part Two
Season 14 Episode 18
5 February 1977
The Robots of Death, Part Three
Season 14 Episode 19
12 February 1977
The Robots of Death, Part Four
Season 14 Episode 20
19 February 1977
The Talons of Weng-Chiang, Part One
Season 14 Episode 21
26 February 1977
The Talons of Weng-Chiang, Part Two
Season 14 Episode 22
5 March 1977
The Talons of Weng-Chiang, Part Three
Season 14 Episode 23
12 March 1977
The Talons of Weng-Chiang, Part Four
Season 14 Episode 24
19 March 1977
The Talons of Weng-Chiang, Part Five
Season 14 Episode 25
26 March 1977
The Talons of Weng-Chiang, Part Six
Season 14 Episode 26
2 April 1977
