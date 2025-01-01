В 14 сезоне сериала «Доктор Кто» возвращается давний заклятый враг Доктора – Мастер. До этих событий, после прибытия в Спираль Мандрагоры – загадочный космический объект, который имеет разум – ТАРДИС отправляется в Италию во времена Ренессанса. Но вместе с Доктором и Сарой Джейн там очутилась и часть энергии Спирали. Случайно попав в карьер, где археологи добывают горные породы, Сара Джейн видит каменную руку, которая принадлежит созданию, обитавшему на планете более сотни миллионов лет назад. И эта часть тела по-прежнему шевелится. Также в этом сезоне Доктор простится с Сарой Джейн и вернется на родину.