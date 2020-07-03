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Doctor Who 1963 - 1989 season 15

Doctor Who season 15 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 15
Doctor Who
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 3 September 1977
Production year 1977
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 15 description

В 15 сезоне сериала «Доктор Кто» уединенный маяк неподалеку от берегов Великобритании всегда было принято считать местом с дурной репутацией. Но в ту ночь, когда на него попали три смотрителя, произошло нечто неожиданное. Путешественники во времени в лице Доктора, Лилы и Нечта не смогут стереть из памяти этот день. Точнее, те из них, кому удалось дожить до восхода солнца. В 5000 году экипаж по дороге к Титану столкнулся с неким вселенским облаком, которое заразило их интеллектуальным вирусом. Когда Доктор отправился по сигналу SOS, то тоже был поражен им. Единственный способ справиться с напастью — это оказаться внутри Доктора и ликвидировать ядро.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb

"Doctor Who" season 15 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Horror of Fang Rock, Part One
Season 15 Episode 1
3 September 1977
Horror of Fang Rock, Part Two
Season 15 Episode 2
10 September 1977
Horror of Fang Rock, Part Three
Season 15 Episode 3
17 September 1977
Horror of Fang Rock, Part Four
Season 15 Episode 4
24 September 1977
The Invisible Enemy, Part One
Season 15 Episode 5
1 October 1977
The Invisible Enemy, Part Two
Season 15 Episode 6
8 October 1977
The Invisible Enemy, Part Three
Season 15 Episode 7
15 October 1977
The Invisible Enemy, Part Four
Season 15 Episode 8
22 October 1977
Image of the Fendahl, Part One
Season 15 Episode 9
29 October 1977
Image of the Fendahl, Part Two
Season 15 Episode 10
5 November 1977
Image of the Fendahl, Part Three
Season 15 Episode 11
12 November 1977
Image of the Fendahl, Part Four
Season 15 Episode 12
19 November 1977
The Sun Makers, Part One
Season 15 Episode 13
26 November 1977
The Sun Makers, Part Two
Season 15 Episode 14
3 December 1977
The Sun Makers, Part Three
Season 15 Episode 15
10 December 1977
The Sun Makers, Part Four
Season 15 Episode 16
17 December 1977
Underworld, Part One
Season 15 Episode 17
7 January 1978
Underworld, Part Two
Season 15 Episode 18
14 January 1978
Underworld, Part Three
Season 15 Episode 19
21 January 1978
Underworld, Part Four
Season 15 Episode 20
28 January 1978
The Invasion of Time, Part One
Season 15 Episode 21
4 February 1978
The Invasion of Time, Part Two
Season 15 Episode 22
11 February 1978
The Invasion of Time, Part Three
Season 15 Episode 23
18 February 1978
The Invasion of Time, Part Four
Season 15 Episode 24
25 February 1978
The Invasion of Time, Part Five
Season 15 Episode 25
4 March 1978
The Invasion of Time, Part Six
Season 15 Episode 26
11 March 1978
TV series release schedule
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