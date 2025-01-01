Menu
Doctor Who 1963 - 1989 season 16

Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 16

Doctor Who
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 2 September 1978
Production year 1978
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Доктор Кто» Белый Страж назначил Доктора на выполнение ответственного поручения. Ему необходимо собрать в одно целое все части Ключа Времени, который нужен для того, чтобы восстановить баланс во Вселенной. Оказывать содействие ему в этом будет новая попутчица, Романа. И первым местом, где они остановятся, окажется планета Рибос. Очередной целью Доктора и Романы окажется планета Каллифракс, но на месте бездушного заледеневшего куска камня герои обнаружили процветающий мир. Улицы городов здесь сверкают, поскольку усыпаны настоящими драгоценными камнями.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 16 list of episodes. TV series release schedule
The Ribos Operation, Part One
Season 16 Episode 1
2 September 1978
The Ribos Operation, Part Two
Season 16 Episode 2
9 September 1978
The Ribos Operation, Part Three
Season 16 Episode 3
16 September 1978
The Ribos Operation, Part Four
Season 16 Episode 4
23 September 1978
The Pirate Planet, Part One
Season 16 Episode 5
30 September 1978
The Pirate Planet, Part Two
Season 16 Episode 6
7 October 1978
The Pirate Planet, Part Three
Season 16 Episode 7
14 October 1978
The Pirate Planet, Part Four
Season 16 Episode 8
21 October 1978
The Stones of Blood, Part One
Season 16 Episode 9
28 October 1978
The Stones of Blood, Part Two
Season 16 Episode 10
4 November 1978
The Stones of Blood, Part Three
Season 16 Episode 11
11 November 1978
The Stones of Blood, Part Four
Season 16 Episode 12
18 November 1978
The Androids of Tara, Part One
Season 16 Episode 13
25 November 1978
The Androids of Tara, Part Two
Season 16 Episode 14
2 December 1978
The Androids of Tara, Part Three
Season 16 Episode 15
9 December 1978
The Androids of Tara, Part Four
Season 16 Episode 16
16 December 1978
The Power of Kroll, Part One
Season 16 Episode 17
23 December 1978
The Power of Kroll, Part Two
Season 16 Episode 18
30 December 1978
The Power of Kroll, Part Three
Season 16 Episode 19
6 January 1979
The Power of Kroll, Part Four
Season 16 Episode 20
13 January 1979
The Armageddon Factor, Part One
Season 16 Episode 21
20 January 1979
The Armageddon Factor, Part Two
Season 16 Episode 22
27 January 1979
The Armageddon Factor, Part Three
Season 16 Episode 23
3 February 1979
The Armageddon Factor, Part Four
Season 16 Episode 24
10 February 1979
The Armageddon Factor, Part Five
Season 16 Episode 25
17 February 1979
The Armageddon Factor, Part Six
Season 16 Episode 26
24 February 1979
