В 16 сезоне сериала «Доктор Кто» Белый Страж назначил Доктора на выполнение ответственного поручения. Ему необходимо собрать в одно целое все части Ключа Времени, который нужен для того, чтобы восстановить баланс во Вселенной. Оказывать содействие ему в этом будет новая попутчица, Романа. И первым местом, где они остановятся, окажется планета Рибос. Очередной целью Доктора и Романы окажется планета Каллифракс, но на месте бездушного заледеневшего куска камня герои обнаружили процветающий мир. Улицы городов здесь сверкают, поскольку усыпаны настоящими драгоценными камнями.