Doctor Who 1963 - 1989 season 19

Doctor Who
Season premiere 4 January 1982
Production year 1982
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 19 description

В 19 сезоне сериала «Доктор Кто» очередная реинкарнация Доктора прошла не совсем удачно. Он чувствует себя чересчур ослабленным, а следовательно – не может оказать сопротивление проискам своего главного недруга – Мастера. Тогда главный герой выдвигается на Кастровальву — место, где, по мнению Доктора, он сможет полностью прийти в себя. Затем Доктор планирует доставить Тиган в аэропорт, но вместо Хитроу ТАРДИС переносит их на борт космического корабля, который движется к планете Земля. На борту, кроме трех пришельцев, находятся персонажи из различных исторических периодов. При этом никто не знает, зачем они здесь находятся.

Series rating

8.7
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 19 list of episodes. TV series release schedule
Castrovalva, Part One
Season 19 Episode 1
4 January 1982
Castrovalva, Part Two
Season 19 Episode 2
5 January 1982
Castrovalva, Part Three
Season 19 Episode 3
11 January 1982
Castrovalva, Part Four
Season 19 Episode 4
12 January 1982
Four to Doomsday, Part One
Season 19 Episode 5
18 January 1982
Four to Doomsday, Part Two
Season 19 Episode 6
19 January 1982
Four to Doomsday, Part Three
Season 19 Episode 7
25 January 1982
Four to Doomsday, Part Four
Season 19 Episode 8
26 January 1982
Kinda, Part One
Season 19 Episode 9
1 February 1982
Kinda, Part Two
Season 19 Episode 10
2 February 1982
Kinda, Part Three
Season 19 Episode 11
8 February 1982
Kinda, Part Four
Season 19 Episode 12
9 February 1982
The Visitation, Part One
Season 19 Episode 13
15 February 1982
The Visitation, Part Two
Season 19 Episode 14
16 February 1982
The Visitation, Part Three
Season 19 Episode 15
22 February 1982
The Visitation, Part Four
Season 19 Episode 16
23 February 1982
Black Orchid, Part One
Season 19 Episode 17
1 March 1982
Black Orchid, Part Two
Season 19 Episode 18
2 March 1982
Earthshock, Part One
Season 19 Episode 19
8 March 1982
Earthshock, Part Two
Season 19 Episode 20
9 March 1982
Earthshock, Part Three
Season 19 Episode 21
15 March 1982
Earthshock, Part Four
Season 19 Episode 22
16 March 1982
Time-Flight, Part One
Season 19 Episode 23
22 March 1982
Time-Flight, Part Two
Season 19 Episode 24
23 March 1982
Time-Flight, Part Three
Season 19 Episode 25
29 March 1982
Time-Flight, Part Four
Season 19 Episode 26
30 March 1982
