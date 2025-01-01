Menu
Doctor Who 1963 - 1989 season 11

Doctor Who season 11 poster
Doctor Who
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 15 December 1973
Production year 1973
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Доктор Кто» с исследовательской станции стали бесследно пропадать работники. Доктор считает, что их что-то отправляет назад в прошлое. Заметив во время одного из исчезновений тень сонтаранского воина, он находит подтверждение своей теории. Отправившись назад в британскую столицу, Доктор и Сара обнаруживают город целиком опустошенным. Там орудуют мародеры, а улицы патрулируют военные. Внезапно их самих принимают за мародеров, но по пути к местам заключения на автомобиль совершает нападение реальная угроза в лице представителей Юрского периода – динозавров.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 11 list of episodes. TV series release schedule
The Time Warrior, Part One
Season 11 Episode 1
15 December 1973
The Time Warrior, Part Two
Season 11 Episode 2
22 December 1973
The Time Warrior, Part Three
Season 11 Episode 3
29 December 1973
The Time Warrior, Part Four
Season 11 Episode 4
5 January 1974
Invasion of the Dinosaurs, Part One
Season 11 Episode 5
12 January 1974
Invasion of the Dinosaurs, Part Two
Season 11 Episode 6
19 January 1974
Invasion of the Dinosaurs, Part Three
Season 11 Episode 7
26 January 1974
Invasion of the Dinosaurs, Part Four
Season 11 Episode 8
2 February 1974
Invasion of the Dinosaurs, Part Five
Season 11 Episode 9
9 February 1974
Invasion of the Dinosaurs, Part Six
Season 11 Episode 10
16 February 1974
Death to the Daleks, Part One
Season 11 Episode 11
23 February 1974
Death to the Daleks, Part Two
Season 11 Episode 12
2 March 1974
Death to the Daleks, Part Three
Season 11 Episode 13
9 March 1974
Death to the Daleks, Part Four
Season 11 Episode 14
16 March 1974
The Monster of Peladon, Part One
Season 11 Episode 15
23 March 1974
The Monster of Peladon, Part Two
Season 11 Episode 16
30 March 1974
The Monster of Peladon, Part Three
Season 11 Episode 17
6 April 1974
The Monster of Peladon, Part Four
Season 11 Episode 18
13 April 1974
The Monster of Peladon, Part Five
Season 11 Episode 19
20 April 1974
The Monster of Peladon, Part Six
Season 11 Episode 20
27 April 1974
Planet of the Spiders, Part One
Season 11 Episode 21
4 May 1974
Planet of the Spiders, Part Two
Season 11 Episode 22
11 May 1974
Planet of the Spiders, Part Three
Season 11 Episode 23
18 May 1974
Planet of the Spiders, Part Four
Season 11 Episode 24
25 May 1974
Planet of the Spiders, Part Five
Season 11 Episode 25
1 June 1974
Planet of the Spiders, Part Six
Season 11 Episode 26
8 June 1974
