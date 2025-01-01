В 11 сезоне сериала «Доктор Кто» с исследовательской станции стали бесследно пропадать работники. Доктор считает, что их что-то отправляет назад в прошлое. Заметив во время одного из исчезновений тень сонтаранского воина, он находит подтверждение своей теории. Отправившись назад в британскую столицу, Доктор и Сара обнаруживают город целиком опустошенным. Там орудуют мародеры, а улицы патрулируют военные. Внезапно их самих принимают за мародеров, но по пути к местам заключения на автомобиль совершает нападение реальная угроза в лице представителей Юрского периода – динозавров.