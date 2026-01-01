Menu
Doctor Who 1963 - 1989, season 26

Doctor Who season 26 poster
Doctor Who
Original title Season 26
Title Сезон 26
Season premiere 6 September 1989
Production year 1989
Number of episodes 14
Runtime 5 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 26 description

В 26 сезоне сериала «Доктор Кто» на Землю прибывают рыцари из параллельной вселенной, которые собираются завладеть мечом Эскалибуром и передать его в руки ведьмы Морганы. Но если этот мощный артефакт окажется у нее, то равновесие миров нарушится, что может привести к самому настоящему апокалипсису. Доктор и Эйс встречаются с рыцарями, чтобы спасти планету от катастрофы. Выясняется, что даже в этой сказочной истории не обошлось без вмешательства инопланетных рас. Под археологическими раскопками Уормсли обнаруживается каменный космический корабль, в котором может таиться разгадка.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb

"Doctor Who" season 26 list of episodes.

Battlefield, Part One
Season 26 Episode 1
6 September 1989
Battlefield, Part Two
Season 26 Episode 2
13 September 1989
Battlefield, Part Three
Season 26 Episode 3
20 September 1989
Battlefield, Part Four
Season 26 Episode 4
27 September 1989
Ghost Light, Part One
Season 26 Episode 5
4 October 1989
Ghost Light, Part Two
Season 26 Episode 6
11 October 1989
Ghost Light, Part Three
Season 26 Episode 7
18 October 1989
The Curse of Fenric, Part One
Season 26 Episode 8
25 October 1989
The Curse of Fenric, Part Two
Season 26 Episode 9
1 November 1989
The Curse of Fenric, Part Three
Season 26 Episode 10
8 November 1989
The Curse of Fenric, Part Four
Season 26 Episode 11
15 November 1989
Survival, Part One
Season 26 Episode 12
22 November 1989
Survival, Part Two
Season 26 Episode 13
29 November 1989
Survival, Part Three
Season 26 Episode 14
6 December 1989
