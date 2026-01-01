В 26 сезоне сериала «Доктор Кто» на Землю прибывают рыцари из параллельной вселенной, которые собираются завладеть мечом Эскалибуром и передать его в руки ведьмы Морганы. Но если этот мощный артефакт окажется у нее, то равновесие миров нарушится, что может привести к самому настоящему апокалипсису. Доктор и Эйс встречаются с рыцарями, чтобы спасти планету от катастрофы. Выясняется, что даже в этой сказочной истории не обошлось без вмешательства инопланетных рас. Под археологическими раскопками Уормсли обнаруживается каменный космический корабль, в котором может таиться разгадка.