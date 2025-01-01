В 20 сезоне сериала «Доктор Кто» два подростка путешествуют и решают переночевать в доме, который выглядит заброшенным. Они и представить себе не могли, что совершают роковую ошибку. В это время Доктор должен разобраться не только с тем, что некое создание из параллельной реальности испытывает к нему чрезмерный интерес, но и с масштабным заговором Повелителей Времени. Мара, которая казалась полностью сломленной, собирается снова проникнуть в реальный мир из глубин подсознания Тиган. И как назло, по случайному стечению обстоятельств ТАРДИС материализуется как раз на ее родине.