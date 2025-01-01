Menu
Doctor Who 1963 - 1989 season 20

Doctor Who
Original title Season 20
Title Сезон 20
Season premiere 4 January 1983
Production year 1983
Number of episodes 22
Runtime 9 hours 10 minutes
"Doctor Who" season 20 description

В 20 сезоне сериала «Доктор Кто» два подростка путешествуют и решают переночевать в доме, который выглядит заброшенным. Они и представить себе не могли, что совершают роковую ошибку. В это время Доктор должен разобраться не только с тем, что некое создание из параллельной реальности испытывает к нему чрезмерный интерес, но и с масштабным заговором Повелителей Времени. Мара, которая казалась полностью сломленной, собирается снова проникнуть в реальный мир из глубин подсознания Тиган. И как назло, по случайному стечению обстоятельств ТАРДИС материализуется как раз на ее родине.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 20 list of episodes. TV series release schedule
Arc of Infinity, Part One
Season 20 Episode 1
4 January 1983
Arc of Infinity, Part Two
Season 20 Episode 2
5 January 1983
Arc of Infinity, Part Three
Season 20 Episode 3
11 January 1983
Arc of Infinity, Part Four
Season 20 Episode 4
12 January 1983
Snakedance, Part One
Season 20 Episode 5
18 January 1983
Snakedance, Part Two
Season 20 Episode 6
19 January 1983
Snakedance, Part Three
Season 20 Episode 7
25 January 1983
Snakedance, Part Four
Season 20 Episode 8
26 January 1983
Mawdryn Undead, Part One
Season 20 Episode 9
1 February 1983
Mawdryn Undead, Part Two
Season 20 Episode 10
2 February 1983
Mawdryn Undead, Part Three
Season 20 Episode 11
8 February 1983
Mawdryn Undead, Part Four
Season 20 Episode 12
9 February 1983
Terminus, Part One
Season 20 Episode 13
15 February 1983
Terminus, Part Two
Season 20 Episode 14
16 February 1983
Terminus, Part Three
Season 20 Episode 15
22 February 1983
Terminus, Part Four
Season 20 Episode 16
23 February 1983
Enlightenment, Part One
Season 20 Episode 17
1 March 1983
Enlightenment, Part Two
Season 20 Episode 18
2 March 1983
Enlightenment, Part Three
Season 20 Episode 19
8 March 1983
Enlightenment, Part Four
Season 20 Episode 20
9 March 1983
The King's Demons, Part One
Season 20 Episode 21
15 March 1983
The King's Demons, Part Two
Season 20 Episode 22
16 March 1983
