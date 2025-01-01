Menu
Russian
Doctor Who 1963 - 1989 season 6

Doctor Who season 6 poster
Doctor Who
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 10 August 1968
Production year 1968
Number of episodes 44
Runtime 18 hours 20 minutes
"Doctor Who" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Доктор Кто» ТАРДИС оказывается на тихой планете Далкис. Доктор хочет, чтобы они с Джейми и Зои немного передохнули. Но только герои совсем не рассчитывали, что на Далкисе внезапно окажутся некие Доминаторы. Кажется, небольшой передышки отважным героям не видать. Затем Доктор вынужден принять экстренные меры, чтобы оградить ТАРДИС от опасности. В конечном счете он вместе со своими попутчиками Джейми и Зои попадает за грань реальности – в мир, где оживают выдуманные персонажи. Также путешественники во времени побывают в британской столице двадцатого столетия, где вновь столкнутся с Киберлюдьми.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 6 list of episodes. TV series release schedule
The Dominators, Part One
Season 6 Episode 1
10 August 1968
The Dominators, Part Two
Season 6 Episode 2
17 August 1968
The Dominators, Part Three
Season 6 Episode 3
24 August 1968
The Dominators, Part Four
Season 6 Episode 4
31 August 1968
The Dominators, Part Five
Season 6 Episode 5
7 September 1968
The Mind Robber, Part One
Season 6 Episode 6
14 September 1968
The Mind Robber, Part Two
Season 6 Episode 7
21 September 1968
The Mind Robber, Part Three
Season 6 Episode 8
28 September 1968
The Mind Robber, Part Four
Season 6 Episode 9
5 October 1968
The Mind Robber, Part Five
Season 6 Episode 10
12 October 1968
The Invasion, Part One
Season 6 Episode 11
2 November 1968
The Invasion, Part Two
Season 6 Episode 12
9 November 1968
The Invasion, Part Three
Season 6 Episode 13
16 November 1968
The Invasion, Part Four
Season 6 Episode 14
23 November 1968
The Invasion, Part Five
Season 6 Episode 15
30 November 1968
The Invasion, Part Six
Season 6 Episode 16
7 December 1968
The Invasion, Part Seven
Season 6 Episode 17
14 December 1968
The Invasion, Part Eight
Season 6 Episode 18
21 December 1968
The Krotons, Part One
Season 6 Episode 19
28 December 1968
The Krotons, Part Two
Season 6 Episode 20
4 January 1969
The Krotons, Part Three
Season 6 Episode 21
11 January 1969
The Krotons, Part Four
Season 6 Episode 22
18 January 1969
The Seeds of Death, Part One
Season 6 Episode 23
25 January 1969
The Seeds of Death, Part Two
Season 6 Episode 24
1 February 1969
The Seeds of Death, Part Three
Season 6 Episode 25
8 February 1969
The Seeds of Death, Part Four
Season 6 Episode 26
15 February 1969
The Seeds of Death, Part Five
Season 6 Episode 27
22 February 1969
The Seeds of Death, Part Six
Season 6 Episode 28
1 March 1969
The Space Pirates, Part One
Season 6 Episode 29
8 March 1969
The Space Pirates, Part Two
Season 6 Episode 30
15 March 1969
The Space Pirates, Part Three
Season 6 Episode 31
22 March 1969
The Space Pirates, Part Four
Season 6 Episode 32
29 March 1969
The Space Pirates, Part Five
Season 6 Episode 33
5 April 1969
The Space Pirates, Part Six
Season 6 Episode 34
12 April 1969
The War Games, Part One
Season 6 Episode 35
19 April 1969
The War Games, Part Two
Season 6 Episode 36
26 April 1969
The War Games, Part Three
Season 6 Episode 37
3 May 1969
The War Games, Part Four
Season 6 Episode 38
10 May 1969
The War Games, Part Five
Season 6 Episode 39
17 May 1969
The War Games, Part Six
Season 6 Episode 40
24 May 1969
The War Games, Part Seven
Season 6 Episode 41
31 May 1969
The War Games, Part Eight
Season 6 Episode 42
7 June 1969
The War Games, Part Nine
Season 6 Episode 43
14 June 1969
The War Games, Part Ten
Season 6 Episode 44
21 June 1969
TV series release schedule
