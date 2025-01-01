В 6 сезоне сериала «Доктор Кто» ТАРДИС оказывается на тихой планете Далкис. Доктор хочет, чтобы они с Джейми и Зои немного передохнули. Но только герои совсем не рассчитывали, что на Далкисе внезапно окажутся некие Доминаторы. Кажется, небольшой передышки отважным героям не видать. Затем Доктор вынужден принять экстренные меры, чтобы оградить ТАРДИС от опасности. В конечном счете он вместе со своими попутчиками Джейми и Зои попадает за грань реальности – в мир, где оживают выдуманные персонажи. Также путешественники во времени побывают в британской столице двадцатого столетия, где вновь столкнутся с Киберлюдьми.