Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doctor Who 1963 - 1989 season 10

Doctor Who season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 10

Doctor Who
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 30 December 1972
Production year 1972
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Доктор Кто» Повелители Времени решили не ссылать Доктора, в результате чего он снова получает возможность перемещаться в пространстве и времени. Необычные силы похищают энергию из родной планеты Повелителей Времени – Галлифрея. Чтобы устранить проблему, они принимают решение собрать вместе все три регенерации Доктора. Создается ощущение, что ТАРДИС материализовался в Индийском океане в начале двадцатого столетия. Доктор и Джо обнаруживают, что происходящее повторяется из раза в раз.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
The Three Doctors, Part One
Season 10 Episode 1
30 December 1972
The Three Doctors, Part Two
Season 10 Episode 2
6 January 1973
The Three Doctors, Part Three
Season 10 Episode 3
13 January 1973
The Three Doctors, Part Four
Season 10 Episode 4
20 January 1973
Carnival of Monsters, Part One
Season 10 Episode 5
27 January 1973
Carnival of Monsters, Part Two
Season 10 Episode 6
3 February 1973
Carnival of Monsters, Part Three
Season 10 Episode 7
10 February 1973
Carnival of Monsters, Part Four
Season 10 Episode 8
17 February 1973
Frontier in Space, Part One
Season 10 Episode 9
24 February 1973
Frontier in Space, Part Two
Season 10 Episode 10
3 March 1973
Frontier in Space, Part Three
Season 10 Episode 11
10 March 1973
Frontier in Space, Part Four
Season 10 Episode 12
17 March 1973
Frontier in Space, Part Five
Season 10 Episode 13
24 March 1973
Frontier in Space, Part Six
Season 10 Episode 14
31 March 1973
Planet of the Daleks, Part One
Season 10 Episode 15
7 April 1973
Planet of the Daleks, Part Two
Season 10 Episode 16
14 April 1973
Planet of the Daleks, Part Three
Season 10 Episode 17
21 April 1973
Planet of the Daleks, Part Four
Season 10 Episode 18
28 April 1973
Planet of the Daleks, Part Five
Season 10 Episode 19
5 May 1973
Planet of the Daleks, Part Six
Season 10 Episode 20
12 May 1973
The Green Death, Part One
Season 10 Episode 21
19 May 1973
The Green Death, Part Two
Season 10 Episode 22
26 May 1973
The Green Death, Part Three
Season 10 Episode 23
2 June 1973
The Green Death, Part Four
Season 10 Episode 24
9 June 1973
The Green Death, Part Five
Season 10 Episode 25
16 June 1973
The Green Death, Part Six
Season 10 Episode 26
23 June 1973
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more