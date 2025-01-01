В 10 сезоне сериала «Доктор Кто» Повелители Времени решили не ссылать Доктора, в результате чего он снова получает возможность перемещаться в пространстве и времени. Необычные силы похищают энергию из родной планеты Повелителей Времени – Галлифрея. Чтобы устранить проблему, они принимают решение собрать вместе все три регенерации Доктора. Создается ощущение, что ТАРДИС материализовался в Индийском океане в начале двадцатого столетия. Доктор и Джо обнаруживают, что происходящее повторяется из раза в раз.