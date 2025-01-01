Season 1
42 episodes
23 November 1963 - 12 September 1964
Season 2
39 episodes
31 October 1964 - 24 July 1965
Season 3
45 episodes
11 September 1965 - 16 July 1966
Season 4
43 episodes
10 September 1966 - 1 July 1967
Season 5
40 episodes
2 September 1967 - 1 June 1968
Season 6
44 episodes
10 August 1968 - 21 June 1969
Season 7
25 episodes
3 January 1970 - 20 June 1970
Season 8
25 episodes
2 January 1971 - 19 June 1971
Season 9
26 episodes
1 January 1972 - 24 June 1972
Season 10
26 episodes
30 December 1972 - 23 June 1973
Season 11
26 episodes
15 December 1973 - 8 June 1974
Season 12
20 episodes
28 December 1974 - 10 May 1975
Season 13
26 episodes
30 August 1975 - 6 March 1976
Season 14
26 episodes
4 September 1976 - 2 April 1977
Season 15
26 episodes
3 September 1977 - 11 March 1978
Season 16
26 episodes
2 September 1978 - 24 February 1979
Season 17
20 episodes
1 September 1979 - 12 January 1980
Season 18
28 episodes
30 August 1980 - 21 March 1981
Season 19
26 episodes
4 January 1982 - 30 March 1982
Season 20
22 episodes
4 January 1983 - 16 March 1983
Season 21
26 episodes
5 January 1984 - 30 March 1984
Season 22
13 episodes
5 January 1985 - 30 March 1985
Season 23
14 episodes
6 September 1986 - 6 December 1986
Season 24
14 episodes
7 September 1987 - 7 December 1987
Season 25
14 episodes
5 October 1988 - 4 January 1989
Season 26
14 episodes
6 September 1989 - 6 December 1989