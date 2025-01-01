Menu
Doctor Who poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons

Doctor Who All seasons

Doctor Who
Production year 1963
Country Great Britain
Episode duration 25 minutes
TV channel BBC One

Series rating

9.0
Rate 10 votes
8.4 IMDb
Write review
All seasons of "Doctor Who"
Doctor Who - Season 1 Season 1
42 episodes 23 November 1963 - 12 September 1964
 
Doctor Who - Season 2 Season 2
39 episodes 31 October 1964 - 24 July 1965
 
Doctor Who - Season 3 Season 3
45 episodes 11 September 1965 - 16 July 1966
 
Doctor Who - Season 4 Season 4
43 episodes 10 September 1966 - 1 July 1967
 
Doctor Who - Season 5 Season 5
40 episodes 2 September 1967 - 1 June 1968
 
Doctor Who - Season 6 Season 6
44 episodes 10 August 1968 - 21 June 1969
 
Doctor Who - Season 7 Season 7
25 episodes 3 January 1970 - 20 June 1970
 
Doctor Who - Season 8 Season 8
25 episodes 2 January 1971 - 19 June 1971
 
Doctor Who - Season 9 Season 9
26 episodes 1 January 1972 - 24 June 1972
 
Doctor Who - Season 10 Season 10
26 episodes 30 December 1972 - 23 June 1973
 
Doctor Who - Season 11 Season 11
26 episodes 15 December 1973 - 8 June 1974
 
Doctor Who - Season 12 Season 12
20 episodes 28 December 1974 - 10 May 1975
 
Doctor Who - Season 13 Season 13
26 episodes 30 August 1975 - 6 March 1976
 
Doctor Who - Season 14 Season 14
26 episodes 4 September 1976 - 2 April 1977
 
Doctor Who - Season 15 Season 15
26 episodes 3 September 1977 - 11 March 1978
 
Doctor Who - Season 16 Season 16
26 episodes 2 September 1978 - 24 February 1979
 
Doctor Who - Season 17 Season 17
20 episodes 1 September 1979 - 12 January 1980
 
Doctor Who - Season 18 Season 18
28 episodes 30 August 1980 - 21 March 1981
 
Doctor Who - Season 19 Season 19
26 episodes 4 January 1982 - 30 March 1982
 
Doctor Who - Season 20 Season 20
22 episodes 4 January 1983 - 16 March 1983
 
Doctor Who - Season 21 Season 21
26 episodes 5 January 1984 - 30 March 1984
 
Doctor Who - Season 22 Season 22
13 episodes 5 January 1985 - 30 March 1985
 
Doctor Who - Season 23 Season 23
14 episodes 6 September 1986 - 6 December 1986
 
Doctor Who - Season 24 Season 24
14 episodes 7 September 1987 - 7 December 1987
 
Doctor Who - Season 25 Season 25
14 episodes 5 October 1988 - 4 January 1989
 
Doctor Who - Season 26 Season 26
14 episodes 6 September 1989 - 6 December 1989
 
