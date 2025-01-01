В 9 сезоне сериала «Доктор Кто» вернулись главные недруги Доктора, представители расы Далеков. Чтобы изменить ход времени, в двадцатом столетии появляются мятежники с планеты Земля, которая в будущем оказалась захвачена Далеками. Доктор и Джо совершили испытательный полет, после которого попали на планету Пеладон. Пока герои искали себе пристанище, они попали в цитадель к правителю Пеладона. Он готовился к инаугурации и по ошибке принял Доктора за сановника. Король хочет, чтобы тот выступил в роли председателя комитета, собранного для рассмотрения заявки планеты Пеладон о присоединении к Галактической Федерации.