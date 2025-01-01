Menu
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 1 January 1972
Production year 1972
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
В 9 сезоне сериала «Доктор Кто» вернулись главные недруги Доктора, представители расы Далеков. Чтобы изменить ход времени, в двадцатом столетии появляются мятежники с планеты Земля, которая в будущем оказалась захвачена Далеками. Доктор и Джо совершили испытательный полет, после которого попали на планету Пеладон. Пока герои искали себе пристанище, они попали в цитадель к правителю Пеладона. Он готовился к инаугурации и по ошибке принял Доктора за сановника. Король хочет, чтобы тот выступил в роли председателя комитета, собранного для рассмотрения заявки планеты Пеладон о присоединении к Галактической Федерации.

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
Day of the Daleks, Part One
Season 9 Episode 1
1 January 1972
Day of the Daleks, Part Two
Season 9 Episode 2
8 January 1972
Day of the Daleks, Part Three
Season 9 Episode 3
15 January 1972
Day of the Daleks, Part Four
Season 9 Episode 4
22 January 1972
The Curse of Peladon, Part One
Season 9 Episode 5
29 January 1972
The Curse of Peladon, Part Two
Season 9 Episode 6
5 February 1972
The Curse of Peladon, Part Three
Season 9 Episode 7
12 February 1972
The Curse of Peladon, Part Four
Season 9 Episode 8
19 February 1972
The Sea Devils, Part One
Season 9 Episode 9
26 February 1972
The Sea Devils, Part Two
Season 9 Episode 10
4 March 1972
The Sea Devils, Part Three
Season 9 Episode 11
11 March 1972
The Sea Devils, Part Four
Season 9 Episode 12
18 March 1972
The Sea Devils, Part Five
Season 9 Episode 13
25 March 1972
The Sea Devils, Part Six
Season 9 Episode 14
1 April 1972
The Mutants, Part One
Season 9 Episode 15
8 April 1972
The Mutants, Part Two
Season 9 Episode 16
15 April 1972
The Mutants, Part Three
Season 9 Episode 17
22 April 1972
The Mutants, Part Four
Season 9 Episode 18
29 April 1972
The Mutants, Part Five
Season 9 Episode 19
6 May 1972
The Mutants, Part Six
Season 9 Episode 20
13 May 1972
The Time Monster, Part One
Season 9 Episode 21
20 May 1972
The Time Monster, Part Two
Season 9 Episode 22
27 May 1972
The Time Monster, Part Three
Season 9 Episode 23
3 June 1972
The Time Monster, Part Four
Season 9 Episode 24
10 June 1972
The Time Monster, Part Five
Season 9 Episode 25
17 June 1972
The Time Monster, Part Six
Season 9 Episode 26
24 June 1972
