Doctor Who 1963 - 1989 season 4

Doctor Who season 4 poster
Doctor Who
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 10 September 1966
Production year 1966
Number of episodes 43
Runtime 17 hours 55 minutes
"Doctor Who" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой со своими попутчиками Полли и Беном попадает на побережье Корнуэлл в восемнадцатом столетии, где пираты под предводительством Сэмуэля Пайка и его приспешника Чераба заняты поиском сокровищ. Они совершили похищение Доктора, и он оказался на Альбатросе. Также ТАРДИС побывает неподалеку от станции «Снежная вершина» на Южном полюсе в середине 80-х. Там творятся удивительные вещи, и повинны в этом создания, о которых раньше никто не слышал – Киберлюди, прилетевшие с планеты Мондас. Поединок с новыми врагами подорвал силы Доктора, и он впервые регенерировал.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
The Smugglers, Part One
Season 4 Episode 1
10 September 1966
The Smugglers, Part Two
Season 4 Episode 2
17 September 1966
The Smugglers, Part Three
Season 4 Episode 3
24 September 1966
The Smugglers, Part Four
Season 4 Episode 4
1 October 1966
The Tenth Planet, Part One
Season 4 Episode 5
8 October 1966
The Tenth Planet, Part Two
Season 4 Episode 6
15 October 1966
The Tenth Planet, Part Three
Season 4 Episode 7
22 October 1966
The Tenth Planet, Part Four
Season 4 Episode 8
29 October 1966
The Power of the Daleks, Part One
Season 4 Episode 9
5 November 1966
The Power of the Daleks, Part Two
Season 4 Episode 10
12 November 1966
The Power of the Daleks, Part Three
Season 4 Episode 11
19 November 1966
The Power of the Daleks, Part Four
Season 4 Episode 12
26 November 1966
The Power of the Daleks, Part Five
Season 4 Episode 13
3 December 1966
The Power of the Daleks, Part Six
Season 4 Episode 14
10 December 1966
The Highlanders, Part One
Season 4 Episode 15
17 December 1966
The Highlanders, Part Two
Season 4 Episode 16
24 December 1966
The Highlanders, Part Three
Season 4 Episode 17
31 December 1966
The Highlanders, Part Four
Season 4 Episode 18
7 January 1967
The Underwater Menace, Part One
Season 4 Episode 19
14 January 1967
The Underwater Menace, Part Two
Season 4 Episode 20
21 January 1967
The Underwater Menace, Part Three
Season 4 Episode 21
28 January 1967
The Underwater Menace, Part Four
Season 4 Episode 22
4 February 1967
The Moonbase, Part One
Season 4 Episode 23
11 February 1967
The Moonbase, Part Two
Season 4 Episode 24
18 February 1967
The Moonbase, Part Three
Season 4 Episode 25
25 February 1967
The Moonbase, Part Four
Season 4 Episode 26
4 March 1967
The Macra Terror, Part One
Season 4 Episode 27
11 March 1967
The Macra Terror, Part Two
Season 4 Episode 28
18 March 1967
The Macra Terror, Part Three
Season 4 Episode 29
25 March 1967
The Macra Terror, Part Four
Season 4 Episode 30
1 April 1967
The Faceless Ones, Part One
Season 4 Episode 31
8 April 1967
The Faceless Ones, Part Two
Season 4 Episode 32
15 April 1967
The Faceless Ones, Part Three
Season 4 Episode 33
22 April 1967
The Faceless Ones, Part Four
Season 4 Episode 34
29 April 1967
The Faceless Ones, Part Five
Season 4 Episode 35
6 May 1967
The Faceless Ones, Part Six
Season 4 Episode 36
13 May 1967
The Evil of the Daleks, Part One
Season 4 Episode 37
20 May 1967
The Evil of the Daleks, Part Two
Season 4 Episode 38
27 May 1967
The Evil of the Daleks, Part Three
Season 4 Episode 39
3 June 1967
The Evil of the Daleks, Part Four
Season 4 Episode 40
10 June 1967
The Evil of the Daleks, Part Five
Season 4 Episode 41
17 June 1967
The Evil of the Daleks, Part Six
Season 4 Episode 42
24 June 1967
The Evil of the Daleks, Part Seven
Season 4 Episode 43
1 July 1967
