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Doctor Who 1963 - 1989 season 3

Doctor Who season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 3
Doctor Who
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 11 September 1965
Production year 1965
Number of episodes 45
Runtime 18 hours 45 minutes
"Doctor Who" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Доктор Кто» Первый Доктор продолжает путешествия во времени со своими попутчиками, Вики и Стивеном. ТАРДИС вместе со своим экипажем оказывается на обреченной планете, которая стала последним пристанищем для воюющих космических кораблей, потерпевших крушение. Известно, что планета взорвется через 14 рассветов, корабль дравинов неисправен, и Маага со своей командой хочет захватить корабль риллов, который, как они думают, подлежит восстановлению после аварии. Доктор, Вики и Стивен сталкиваются с небольшими роботами, которых Вики окрестила Неваляшками. Пока непонятно, представляют ли они опасность. 

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb

"Doctor Who" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Four Hundred Dawns (Galaxy 4, Part One)
Season 3 Episode 1
11 September 1965
Trap of Steel (Galaxy 4, Part Two)
Season 3 Episode 2
18 September 1965
Air Lock (Galaxy 4, Part Three)
Season 3 Episode 3
25 September 1965
The Exploding Planet (Galaxy 4, Part Four)
Season 3 Episode 4
2 October 1965
Mission to the Unknown
Season 3 Episode 5
9 October 1965
Temple of Secrets (The Myth Makers, Part One)
Season 3 Episode 6
16 October 1965
Small Prophet, Quick Return (The Myth Makers, Part Two)
Season 3 Episode 7
23 October 1965
Death of a Spy (The Myth Makers, Part Three)
Season 3 Episode 8
30 October 1965
Horse of Destruction (The Myth Makers, Part Four)
Season 3 Episode 9
6 November 1965
The Nightmare Begins (The Daleks' Master Plan, Part One)
Season 3 Episode 10
13 November 1965
Day of Armageddon (The Daleks' Master Plan, Part Two)
Season 3 Episode 11
20 November 1965
Devil's Planet (The Daleks' Master Plan, Part Three)
Season 3 Episode 12
27 November 1965
The Traitors (The Daleks' Master Plan, Part Four)
Season 3 Episode 13
4 December 1965
Counter Plot (The Daleks' Master Plan, Part Five)
Season 3 Episode 14
11 December 1965
Coronas of the Sun (The Daleks' Master Plan, Part Six)
Season 3 Episode 15
18 December 1965
The Feast of Steven (The Daleks' Master Plan, Part Seven)
Season 3 Episode 16
25 December 1965
Volcano (The Daleks' Master Plan, Part Eight)
Season 3 Episode 17
1 January 1966
Golden Death (The Daleks' Master Plan, Part Nine)
Season 3 Episode 18
8 January 1966
Escape Switch (The Daleks' Master Plan, Part Ten)
Season 3 Episode 19
15 January 1966
The Abandoned Planet (The Daleks' Master Plan, Part Eleven)
Season 3 Episode 20
22 January 1966
Destruction of Time (The Daleks' Master Plan, Part Twelve)
Season 3 Episode 21
29 January 1966
War of God (The Massacre of St Bartholomew's Eve, Part One)
Season 3 Episode 22
5 February 1966
The Sea Beggar (The Massacre of St Bartholomew's Eve, Part Two)
Season 3 Episode 23
12 February 1966
Priest of Death (The Massacre of St Bartholomew's Eve, Part Three)
Season 3 Episode 24
19 February 1966
Bell of Doom (The Massacre of St Bartholomew's Eve, Part Four)
Season 3 Episode 25
26 February 1966
The Steel Sky (The Ark, Part One)
Season 3 Episode 26
5 March 1966
The Plague (The Ark, Part Two)
Season 3 Episode 27
12 March 1966
The Return (The Ark, Part Three)
Season 3 Episode 28
19 March 1966
The Bomb (The Ark, Part Four)
Season 3 Episode 29
26 March 1966
The Celestial Toyroom (The Celestial Toymaker, Part One)
Season 3 Episode 30
2 April 1966
The Hall of Dolls (The Celestial Toymaker, Part Two)
Season 3 Episode 31
9 April 1966
The Dancing Floor (The Celestial Toymaker, Part Three)
Season 3 Episode 32
16 April 1966
The Final Test (The Celestial Toymaker, Part Four)
Season 3 Episode 33
23 April 1966
A Holiday for the Doctor (The Gunfighters, Part One)
Season 3 Episode 34
30 April 1966
Don't Shoot the Pianist (The Gunfighters, Part Two)
Season 3 Episode 35
7 May 1966
Johnny Ringo (The Gunfighters, Part Three)
Season 3 Episode 36
14 May 1966
The O.K. Corral (The Gunfighters, Part Four)
Season 3 Episode 37
21 May 1966
The Savages, Part One
Season 3 Episode 38
28 May 1966
The Savages, Part Two
Season 3 Episode 39
4 June 1966
The Savages, Part Three
Season 3 Episode 40
11 June 1966
The Savages, Part Four
Season 3 Episode 41
18 June 1966
The War Machines, Part One
Season 3 Episode 42
25 June 1966
The War Machines, Part Two
Season 3 Episode 43
2 July 1966
The War Machines, Part Three
Season 3 Episode 44
9 July 1966
The War Machines, Part Four
Season 3 Episode 45
16 July 1966
TV series release schedule
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