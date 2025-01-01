Menu
Doctor Who 1963 - 1989 season 7

Doctor Who season 7 poster
Doctor Who
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 3 January 1970
Production year 1970
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Doctor Who" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Доктор Кто» Повелители Времени отправляют Доктора на планету Земля. Главный герой, который переживает свою вторую регенерацию, попадает в английские леса, неподалеку от которых прошли метеоритные ливни. Тем временем на пластмассовой фабрике вблизи от этих мест происходят удивительные вещи. Научные сотрудники занимаются разработкой нового типа ядерного реактора, но странные потери мощности и плохое самочувствие среди работников замедляет процесс. Доктор проводит исследование пещерных систем и выясняет, что там обитают рептилии, наделенные интеллектом.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Spearhead from Space, Part One
Season 7 Episode 1
3 January 1970
Spearhead from Space, Part Two
Season 7 Episode 2
10 January 1970
Spearhead from Space, Part Three
Season 7 Episode 3
17 January 1970
Spearhead from Space, Part Four
Season 7 Episode 4
24 January 1970
The Silurians, Part One
Season 7 Episode 5
31 January 1970
The Silurians, Part Two
Season 7 Episode 6
7 February 1970
The Silurians, Part Three
Season 7 Episode 7
14 February 1970
The Silurians, Part Four
Season 7 Episode 8
21 February 1970
The Silurians, Part Five
Season 7 Episode 9
28 February 1970
The Silurians, Part Six
Season 7 Episode 10
7 March 1970
The Silurians, Part Seven
Season 7 Episode 11
14 March 1970
The Ambassadors of Death, Part One
Season 7 Episode 12
21 March 1970
The Ambassadors of Death, Part Two
Season 7 Episode 13
28 March 1970
The Ambassadors of Death, Part Three
Season 7 Episode 14
4 April 1970
The Ambassadors of Death, Part Four
Season 7 Episode 15
11 April 1970
The Ambassadors of Death, Part Five
Season 7 Episode 16
18 April 1970
The Ambassadors of Death, Part Six
Season 7 Episode 17
25 April 1970
The Ambassadors of Death, Part Seven
Season 7 Episode 18
2 May 1970
Inferno, Part One
Season 7 Episode 19
9 May 1970
Inferno, Part Two
Season 7 Episode 20
16 May 1970
Inferno, Part Three
Season 7 Episode 21
23 May 1970
Inferno, Part Four
Season 7 Episode 22
30 May 1970
Inferno, Part Five
Season 7 Episode 23
6 June 1970
Inferno, Part Six
Season 7 Episode 24
13 June 1970
Inferno, Part Seven
Season 7 Episode 25
20 June 1970
