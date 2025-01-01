В 7 сезоне сериала «Доктор Кто» Повелители Времени отправляют Доктора на планету Земля. Главный герой, который переживает свою вторую регенерацию, попадает в английские леса, неподалеку от которых прошли метеоритные ливни. Тем временем на пластмассовой фабрике вблизи от этих мест происходят удивительные вещи. Научные сотрудники занимаются разработкой нового типа ядерного реактора, но странные потери мощности и плохое самочувствие среди работников замедляет процесс. Доктор проводит исследование пещерных систем и выясняет, что там обитают рептилии, наделенные интеллектом.