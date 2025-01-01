В 8 сезоне сериала «Доктор Кто» случилось первое появление Мастера – основного антагониста, который станет значительной фигурой в жизни Доктора. Мастер оказался на Земле при помощи своей ТАРДИС, которая выдает себя за передвижной цирк. Он выходит на связь с Нестин и тут же выступает с предложением организовать новое вторжение на Землю. Доктор со своей очередной попутчицей — Джо Грант — пытается справиться с автонами и большим количеством пластиковых нарциссов, представляющих реальную угрозу. Также Доктор посетит Стангмурскую тюрьму, чтобы изучить новую машину Келлера, обрабатывающую опасных преступников.