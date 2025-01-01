Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doctor Who 1963 - 1989 season 8

Doctor Who season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 8

Doctor Who
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 2 January 1971
Production year 1971
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Doctor Who" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Доктор Кто» случилось первое появление Мастера – основного антагониста, который станет значительной фигурой в жизни Доктора. Мастер оказался на Земле при помощи своей ТАРДИС, которая выдает себя за передвижной цирк. Он выходит на связь с Нестин и тут же выступает с предложением организовать новое вторжение на Землю. Доктор со своей очередной попутчицей — Джо Грант — пытается справиться с автонами и большим количеством пластиковых нарциссов, представляющих реальную угрозу. Также Доктор посетит Стангмурскую тюрьму, чтобы изучить новую машину Келлера, обрабатывающую опасных преступников.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb
"Doctor Who" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Terror of the Autons, Part One
Season 8 Episode 1
2 January 1971
Terror of the Autons, Part Two
Season 8 Episode 2
9 January 1971
Terror of the Autons, Part Three
Season 8 Episode 3
16 January 1971
Terror of the Autons, Part Four
Season 8 Episode 4
23 January 1971
The Mind of Evil, Part One
Season 8 Episode 5
30 January 1971
The Mind of Evil, Part Two
Season 8 Episode 6
6 February 1971
The Mind of Evil, Part Three
Season 8 Episode 7
13 February 1971
The Mind of Evil, Part Four
Season 8 Episode 8
20 February 1971
The Mind of Evil, Part Five
Season 8 Episode 9
27 February 1971
The Mind of Evil, Part Six
Season 8 Episode 10
6 March 1971
The Claws of Axos, Part One
Season 8 Episode 11
13 March 1971
The Claws of Axos, Part Two
Season 8 Episode 12
20 March 1971
The Claws of Axos, Part Three
Season 8 Episode 13
27 March 1971
The Claws of Axos, Part Four
Season 8 Episode 14
3 April 1971
Colony in Space, Part One
Season 8 Episode 15
10 April 1971
Colony in Space, Part Two
Season 8 Episode 16
17 April 1971
Colony in Space, Part Three
Season 8 Episode 17
24 April 1971
Colony in Space, Part Four
Season 8 Episode 18
1 May 1971
Colony in Space, Part Five
Season 8 Episode 19
8 May 1971
Colony in Space, Part Six
Season 8 Episode 20
15 May 1971
The Dæmons, Part One
Season 8 Episode 21
22 May 1971
The Dæmons, Part Two
Season 8 Episode 22
29 May 1971
The Dæmons, Part Three
Season 8 Episode 23
5 June 1971
The Dæmons, Part Four
Season 8 Episode 24
12 June 1971
The Dæmons, Part Five
Season 8 Episode 25
19 June 1971
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more