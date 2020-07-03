Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doctor Who 1963 - 1989 season 13

Doctor Who season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor Who Seasons Season 13
Doctor Who
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 30 August 1975
Production year 1975
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Doctor Who" season 13 description

В 13 сезоне сериала «Доктор Кто» бригадир Летбридж-Стюарт вызвал Доктора, чтобы тот оказал ему содействие в расследовании необычного происшествия. Кто-то совершает нападения на нефтяные вышки неподалеку от берегов Шотландии, вблизи озера Лох-Несс. Затем на ТАРДИС поступает сигнал SOS с планеты Младшая Дзета – самого отдаленного форпоста представителей человеческой расы в галактике. Доктор и Сара Джейн торопятся на помощь, даже не догадываясь, что вовлекаются в дело вселенского масштаба. Речь идет о спасении всего человечества. А в 1911 году профессор Скармен выпускает на свободу силу, которая тысячи лет копила в себе ненависть.

Series rating

8.5
Rate 20 votes
8.4 IMDb

"Doctor Who" season 13 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Terror of the Zygons, Part One
Season 13 Episode 1
30 August 1975
Terror of the Zygons, Part Two
Season 13 Episode 2
6 September 1975
Terror of the Zygons, Part Three
Season 13 Episode 3
13 September 1975
Terror of the Zygons, Part Four
Season 13 Episode 4
20 September 1975
Planet of Evil, Part One
Season 13 Episode 5
27 September 1975
Planet of Evil, Part Two
Season 13 Episode 6
4 October 1975
Planet of Evil, Part Three
Season 13 Episode 7
11 October 1975
Planet of Evil, Part Four
Season 13 Episode 8
18 October 1975
Pyramids of Mars, Part One
Season 13 Episode 9
25 October 1975
Pyramids of Mars, Part Two
Season 13 Episode 10
1 November 1975
Pyramids of Mars, Part Three
Season 13 Episode 11
8 November 1975
Pyramids of Mars, Part Four
Season 13 Episode 12
15 November 1975
The Android Invasion, Part One
Season 13 Episode 13
22 November 1975
The Android Invasion, Part Two
Season 13 Episode 14
29 November 1975
The Android Invasion, Part Three
Season 13 Episode 15
6 December 1975
The Android Invasion, Part Four
Season 13 Episode 16
13 December 1975
The Brain of Morbius, Part One
Season 13 Episode 17
3 January 1976
The Brain of Morbius, Part Two
Season 13 Episode 18
10 January 1976
The Brain of Morbius, Part Three
Season 13 Episode 19
17 January 1976
The Brain of Morbius, Part Four
Season 13 Episode 20
24 January 1976
The Seeds of Doom, Part One
Season 13 Episode 21
31 January 1976
The Seeds of Doom, Part Two
Season 13 Episode 22
7 February 1976
The Seeds of Doom, Part Three
Season 13 Episode 23
14 February 1976
The Seeds of Doom, Part Four
Season 13 Episode 24
21 February 1976
The Seeds of Doom, Part Five
Season 13 Episode 25
28 February 1976
The Seeds of Doom, Part Six
Season 13 Episode 26
6 March 1976
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more