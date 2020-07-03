В 13 сезоне сериала «Доктор Кто» бригадир Летбридж-Стюарт вызвал Доктора, чтобы тот оказал ему содействие в расследовании необычного происшествия. Кто-то совершает нападения на нефтяные вышки неподалеку от берегов Шотландии, вблизи озера Лох-Несс. Затем на ТАРДИС поступает сигнал SOS с планеты Младшая Дзета – самого отдаленного форпоста представителей человеческой расы в галактике. Доктор и Сара Джейн торопятся на помощь, даже не догадываясь, что вовлекаются в дело вселенского масштаба. Речь идет о спасении всего человечества. А в 1911 году профессор Скармен выпускает на свободу силу, которая тысячи лет копила в себе ненависть.