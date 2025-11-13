Menu
France
Comedy
Rating of films of the France in the Comedy genre
Top 1000
Most Anticipated
Now Playing
TV Shows
8.7
1
The Intouchables
Comedy, Drama, Biography
2011, France
Rate
Tickets
8.0
2
La Dolce Vita
Drama, Comedy
1959, Italy / France
Rate
Tickets
7.9
3
Amélie
Comedy, Romantic
2001, France / Germany
Rate
Watch trailer
Tickets
7.7
4
Triplettes de Belleville, Les
Comedy, Animation
2003, France / Belgium / Canada / Great Britain / Latvia
Rate
Watch trailer
7.7
5
The Worst Person in the World
Drama, Comedy, Romantic
2021, Norway / France / Sweden / Denmark
Rate
Watch trailer
7.7
6
Le charme discret de la bourgeoisie
Comedy, Drama, Fantasy
1972, France / Italy / Spain
Rate
7.6
7
Two Is a Family
Comedy, Family, Drama, Romantic
2016, France / Great Britain
Rate
7.6
8
Angel-A
Romantic, Comedy
2005, France
Rate
Watch trailer
7.6
9
Paddington in Peru
Adventure, Animation, Comedy
2024, France / USA
Rate
Watch trailer
7.5
10
Billy Elliot
Drama, Comedy
2000, Great Britain / France
Rate
7.4
11
Paddington
Family, Comedy, Adventure
2014, Great Britain / France / USA / Canada
Rate
7.4
12
Wasabi
Adventure, Crime, Biography, Comedy
2001, France / Japan
Rate
Watch trailer
7.4
13
Pirate Radio
Comedy
2009, Great Britain / Germany / France
Rate
7.3
14
Seven Years Bad Luck
Comedy
1921, USA / France
Rate
7.3
15
Mr & Mme Adelman
Romantic, Comedy
2017, France / Belgium
Rate
7.3
16
99 Francs
Comedy
2007, France
Rate
7.2
17
Minions 2
Animation, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Family
2022, USA / France / Japan
Rate
Watch trailer
7.2
18
The Great Beauty
Comedy, Drama
2013, Italy / France
Rate
Tickets
7.2
19
Coup de Chance
Comedy, Drama, Romantic, Thriller
2023, France / USA
Rate
Tickets
7.2
20
Paul
Sci-Fi, Comedy
2011, France / Great Britain / USA / Spain
Rate
7.2
21
Zorro
Comedy, Family, Western, Adventure
1975, France / Italy
Rate
7.2
22
Heartbreaker
Comedy
2010, France / Monaco
Rate
7.1
23
French Cancan
Musical, Comedy, Romantic
1954, France / Italy
Rate
7.1
24
La Grande Bouffe
Comedy, Drama
1973, France / Italy
Rate
7.0
25
La chambre des merveilles
Comedy, Drama
2023, France
Rate
Watch trailer
7.0
26
LOL (Laughing Out Loud)
Comedy
2008, France
Rate
7.0
27
Paris
Comedy, Romantic, Drama
2008, France
Rate
6.9
28
Night of the Zoopocalypse
Animation, Comedy, Horror
2024, France / USA / Belgium / Canada
Rate
Watch trailer
6.9
29
Smokin' Aces
Drama, Crime, Action, Comedy
2007, Great Britain / USA / France
Rate
6.7
30
Up for Love
Romantic, Comedy
2016, France
Rate
6.7
31
Pets on a Train
Action, Animation, Comedy
2025, France
Rate
Watch trailer
Tickets
6.7
32
Epic Tails
Adventure, Animation, Comedy
2022, France
Rate
6.7
33
Astérix et Obélix contre César
History, Adventure, Comedy, Family, Fairy Tale
1999, France / Germany / Italy
Rate
6.6
34
Jaguar My Love
Adventure, Comedy, Family
2024, France
Rate
6.6
35
Beating Hearts
Comedy, Drama, Musical
2024, Belgium / France
Rate
Watch trailer
6.6
36
Alibi.com
Comedy
2017, France
Rate
6.6
37
Love Is All You Need
Comedy, Romantic
2012, Germany / Denmark / Sweden / France / Italy
Rate
6.6
38
Taxi 4
Action, Comedy
2007, France
Rate
6.6
39
Fly Me Away
Comedy, Drama
2021, France / Italy
Rate
Watch trailer
6.4
40
Madame
Drama, Comedy
2017, France
Rate
6.4
41
Asterix at the Olympic Games
Family, Adventure, Comedy, Fantasy
2008, France / Spain / Germany
Rate
6.3
42
Full Speed
Comedy
2016, France / North Macedonia
Rate
6.3
43
Radin !
Comedy
2017, France
Rate
6.3
44
De l'autre côté du lit
Comedy
2008, France
Rate
6.2
45
Captain Underpants: The First Epic Movie
Action, Animation, Comedy
2017, USA / Canada / France / India
Rate
6.2
46
Knock
Comedy
2017, France
Rate
6.1
47
Cat and Dog
Adventure, Animation, Comedy
2024, France
Rate
5.9
48
Rock'n Roll
Comedy, Musical
2017, France
Rate
5.9
49
Ce soir, je dors chez toi
Comedy
2007, France
Rate
5.9
50
Nine Lives
Comedy, Family
2016, France
Rate
5.9
51
Stuck Together
Comedy
2020, France
Rate
Watch trailer
5.6
52
Menteur
Comedy
2022, France
Rate
Watch trailer
5.5
53
Family Heist
Comedy
2017, France
Rate
5.5
54
Kholop, le serf
Comedy
2024, France
Rate
Watch trailer
5.5
55
With Open Arms
Comedy
2017, France
Rate
5.3
56
Murder Party
Comedy, Detective
2022, France
Rate
Watch trailer
5.1
57
Do You Do You Saint-Tropez
Comedy, Crime
2021, France
Rate
4.8
58
Taxi 5
Comedy, Action, Adventure
2018, France
Rate
Watch trailer
