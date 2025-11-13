Menu
The Intouchables 8.7
1 The Intouchables
Comedy, Drama, Biography 2011, France
Rate
Tickets
La Dolce Vita 8.0
2 La Dolce Vita
Drama, Comedy 1959, Italy / France
Rate
Tickets
Amélie 7.9
3 Amélie
Comedy, Romantic 2001, France / Germany
Rate
Watch trailer Tickets
Triplettes de Belleville, Les 7.7
4 Triplettes de Belleville, Les
Comedy, Animation 2003, France / Belgium / Canada / Great Britain / Latvia
Rate
Watch trailer
The Worst Person in the World 7.7
5 The Worst Person in the World
Drama, Comedy, Romantic 2021, Norway / France / Sweden / Denmark
Rate
Watch trailer
Le charme discret de la bourgeoisie 7.7
6 Le charme discret de la bourgeoisie
Comedy, Drama, Fantasy 1972, France / Italy / Spain
Rate
Two Is a Family 7.6
7 Two Is a Family
Comedy, Family, Drama, Romantic 2016, France / Great Britain
Rate
Angel-A 7.6
8 Angel-A
Romantic, Comedy 2005, France
Rate
Watch trailer
Paddington in Peru 7.6
9 Paddington in Peru
Adventure, Animation, Comedy 2024, France / USA
Rate
Watch trailer
Billy Elliot 7.5
10 Billy Elliot
Drama, Comedy 2000, Great Britain / France
Rate
Paddington 7.4
11 Paddington
Family, Comedy, Adventure 2014, Great Britain / France / USA / Canada
Rate
Wasabi 7.4
12 Wasabi
Adventure, Crime, Biography, Comedy 2001, France / Japan
Rate
Watch trailer
Pirate Radio 7.4
13 Pirate Radio
Comedy 2009, Great Britain / Germany / France
Rate
Seven Years Bad Luck 7.3
14 Seven Years Bad Luck
Comedy 1921, USA / France
Rate
Mr & Mme Adelman 7.3
15 Mr & Mme Adelman
Romantic, Comedy 2017, France / Belgium
Rate
99 Francs 7.3
16 99 Francs
Comedy 2007, France
Rate
Minions 2 7.2
17 Minions 2
Animation, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Family 2022, USA / France / Japan
Rate
Watch trailer
The Great Beauty 7.2
18 The Great Beauty
Comedy, Drama 2013, Italy / France
Rate
Tickets
Coup de Chance 7.2
19 Coup de Chance
Comedy, Drama, Romantic, Thriller 2023, France / USA
Rate
Tickets
Paul 7.2
20 Paul
Sci-Fi, Comedy 2011, France / Great Britain / USA / Spain
Rate
Zorro 7.2
21 Zorro
Comedy, Family, Western, Adventure 1975, France / Italy
Rate
Heartbreaker 7.2
22 Heartbreaker
Comedy 2010, France / Monaco
Rate
French Cancan 7.1
23 French Cancan
Musical, Comedy, Romantic 1954, France / Italy
Rate
La Grande Bouffe 7.1
24 La Grande Bouffe
Comedy, Drama 1973, France / Italy
Rate
La chambre des merveilles 7.0
25 La chambre des merveilles
Comedy, Drama 2023, France
Rate
Watch trailer
LOL (Laughing Out Loud) 7.0
26 LOL (Laughing Out Loud)
Comedy 2008, France
Rate
Paris 7.0
27 Paris
Comedy, Romantic, Drama 2008, France
Rate
Night of the Zoopocalypse 6.9
28 Night of the Zoopocalypse
Animation, Comedy, Horror 2024, France / USA / Belgium / Canada
Rate
Watch trailer
Smokin' Aces 6.9
29 Smokin' Aces
Drama, Crime, Action, Comedy 2007, Great Britain / USA / France
Rate
Up for Love 6.7
30 Up for Love
Romantic, Comedy 2016, France
Rate
Pets on a Train 6.7
31 Pets on a Train
Action, Animation, Comedy 2025, France
Rate
Watch trailer Tickets
Epic Tails 6.7
32 Epic Tails
Adventure, Animation, Comedy 2022, France
Rate
Astérix et Obélix contre César 6.7
33 Astérix et Obélix contre César
History, Adventure, Comedy, Family, Fairy Tale 1999, France / Germany / Italy
Rate
Jaguar My Love 6.6
34 Jaguar My Love
Adventure, Comedy, Family 2024, France
Rate
Beating Hearts 6.6
35 Beating Hearts
Comedy, Drama, Musical 2024, Belgium / France
Rate
Watch trailer
Alibi.com 6.6
36 Alibi.com
Comedy 2017, France
Rate
Love Is All You Need 6.6
37 Love Is All You Need
Comedy, Romantic 2012, Germany / Denmark / Sweden / France / Italy
Rate
Taxi 4 6.6
38 Taxi 4
Action, Comedy 2007, France
Rate
Fly Me Away 6.6
39 Fly Me Away
Comedy, Drama 2021, France / Italy
Rate
Watch trailer
Madame 6.4
40 Madame
Drama, Comedy 2017, France
Rate
Asterix at the Olympic Games 6.4
41 Asterix at the Olympic Games
Family, Adventure, Comedy, Fantasy 2008, France / Spain / Germany
Rate
Full Speed 6.3
42 Full Speed
Comedy 2016, France / North Macedonia
Rate
Radin ! 6.3
43 Radin !
Comedy 2017, France
Rate
De l'autre côté du lit 6.3
44 De l'autre côté du lit
Comedy 2008, France
Rate
Captain Underpants: The First Epic Movie 6.2
45 Captain Underpants: The First Epic Movie
Action, Animation, Comedy 2017, USA / Canada / France / India
Rate
Knock 6.2
46 Knock
Comedy 2017, France
Rate
Cat and Dog 6.1
47 Cat and Dog
Adventure, Animation, Comedy 2024, France
Rate
Rock'n Roll 5.9
48 Rock'n Roll
Comedy, Musical 2017, France
Rate
Ce soir, je dors chez toi 5.9
49 Ce soir, je dors chez toi
Comedy 2007, France
Rate
Nine Lives 5.9
50 Nine Lives
Comedy, Family 2016, France
Rate
Stuck Together 5.9
51 Stuck Together
Comedy 2020, France
Rate
Watch trailer
Menteur 5.6
52 Menteur
Comedy 2022, France
Rate
Watch trailer
Family Heist 5.5
53 Family Heist
Comedy 2017, France
Rate
Kholop, le serf 5.5
54 Kholop, le serf
Comedy 2024, France
Rate
Watch trailer
With Open Arms 5.5
55 With Open Arms
Comedy 2017, France
Rate
Murder Party 5.3
56 Murder Party
Comedy, Detective 2022, France
Rate
Watch trailer
Do You Do You Saint-Tropez 5.1
57 Do You Do You Saint-Tropez
Comedy, Crime 2021, France
Rate
Taxi 5 4.8
58 Taxi 5
Comedy, Action, Adventure 2018, France
Rate
Watch trailer
