The Intouchables

, 2011
Intouchables
France / Comedy, Drama, Biography / 18+
Synopsis

After he becomes a quadriplegic from a paragliding accident, an aristocrat hires a young man from the projects to be his caregiver.

Cast

François Cluzet
Omar Sy
Anne Le Ny
Audrey Fleurot
Alba Gaïa Kraghede Bellugi
Clotilde Mollet
Director Olivier Nakache, Eric Toledano
Writer Olivier Nakache, Eric Toledano, Philippe Pozzo di Borgo
Composer Ludovico Einaudi
Film details

Country France
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2011
World premiere 23 September 2011
Release date
26 April 2012 Russia Каскад 16+
2 August 2012 Argentina
18 May 2012 Australia
5 January 2012 Austria
26 April 2012 Belarus
2 November 2011 Belgium
31 August 2012 Brazil
5 July 2012 Cambodia
1 June 2012 Canada
27 December 2012 Chile
7 September 2012 Colombia
17 June 2012 Czechia
22 November 2012 Denmark
25 May 2012 Estonia
30 November 2012 Finland
2 November 2011 France
4 January 2012 Germany
21 September 2012 Great Britain
29 March 2012 Greece
6 September 2012 Hong Kong
22 December 2011 Hungary
13 June 2012 Iceland
13 July 2012 India
28 September 2012 Ireland
22 March 2012 Israel
24 February 2012 Italy
31 August 2012 Japan
25 April 2012 Kazakhstan
12 July 2012 Kuwait
25 May 2012 Latvia
11 May 2012 Lithuania
24 August 2012 Mexico
2 November 2011 Netherlands
25 October 2012 New Zealand
23 November 2012 North Macedonia
9 November 2012 Norway
23 August 2012 Peru
13 April 2012 Poland
29 March 2012 Portugal
20 April 2012 Romania
24 May 2012 Serbia
13 December 2012 Singapore
22 March 2012 South Korea
9 March 2012 Spain
21 September 2012 Sweden
19 January 2012 Switzerland
30 March 2012 Taiwan
11 May 2012 Turkey
2 November 2011 USA
26 April 2012 Ukraine
12 October 2012 Uruguay
12 October 2012 Venezuela
15 June 2012 Viet Nam
MPAA R
Budget €9,500,000
Worldwide Gross $426,590,315
Production Quad, Ten Films, Canal+
Also known as
Intouchables, The Intouchables, Amigos, 1+1, Untouchable, Amigos intocables, De urørlige, En oväntad vänskap, 1 + 1, Amigos Improváveis, Amigos para siempre, Can Dostum, Daxlsizlar, Duai Chai Haeng Mit Phichit Thuk Sing, Életrevalók, Intocable, Intocáveis, Invincibilii, Koskemattomat, Mehubarim la'hayim, Neaizskaramie, Nedodirljivi, Nedotknutelní, Nedotknuteľní, Neliečiamieji, Những Kẻ Bên Lề, Nietykalni, Prijatelja, Qiyomatli do'stlar, Quasi amici - Intouchables, Saikyô no futari, Toxunulmazlar, Ziemlich beste Freunde, Οι άθικτοι, Кол тийгистер, Недатыкальныя, Недодирљиви, Недосегаемите, Недоторканні, Тет-а-Тет, 언터처블: 1%의 우정, 最強のふたり, 触不可及, 逆轉人生, 閃亮人生

8.7
512 votes
8.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  23 In the Comedy genre  3 In the Drama genre  8 In the Biography genre  1 In films of France  1 In films of 2011  1

