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Poster of Angel-A
7.6
Angel-A - Trailer
Kinoafisha Films Angel-A
7.6

Angel-A

, 2005
Angel A
France / Romantic, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Angel-A
7.6
Angel-A - Trailer
Angel-A  Trailer

Cast

Jamel Debbouze
Jamel Debbouze
André Moussah
Rie Rasmussen
Angel-A
Michel Chesneau
Le flic commissariat
Solange Milhaud
Laurent Jumeaucourt
Franck-Olivier Bonnet
Le dernier client
Akim Colour
Tonio Descanvelle
Sara Forestier
Sara Forestier
Gilbert Melki
Franck
Serge Riaboukine
Pedro
Eric Balliet
Garde du corps Franck
Director Luc Besson
Writer Luc Besson
Composer Anja Garbarek
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2005
Online premiere 28 July 2006
World premiere 21 December 2005
Release date
7 March 2006 Russia Централ Партнершип
7 March 2006 Belarus
21 December 2005 France
25 May 2006 Germany
17 March 2006 Italy
7 March 2006 Kazakhstan
17 March 2006 Poland
21 January 2007 USA
7 March 2006 Ukraine
MPAA R
Budget €15,000,000
Worldwide Gross $9,995,168
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, Apipoulaï
Also known as
Angel-A, Ангел-А, Alerte rouge, Angel A, Angel-A: Ο φύλακας-άγγελός μου, Thiên Thần A, Um Anjo da Guarda, Ο φύλακας-άγγελός μου, Анжела, アンジェラ, Angela

Film rating

7.6
Rate 104 votes
7.1 IMDb
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In overall ranking  734 In the Romantic genre  99 In the Comedy genre  151 In films of France  43 In films of 2005  12

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Angel-A - Trailer
Angel-A Trailer
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soundtrack Angel-A

Quotes

André Who'd be dead if I hadn't saved you?
Angel-A Who'd be dead if there wasn't anyone to save?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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