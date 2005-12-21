Film details
Country
France
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2005
Online premiere
28 July 2006
World premiere
21 December 2005
Release date
|7 March 2006
|Russia
| Централ Партнершип
|
|7 March 2006
|Belarus
|
|
|21 December 2005
|France
|
|
|25 May 2006
|Germany
|
|
|17 March 2006
|Italy
|
|
|7 March 2006
|Kazakhstan
|
|
|17 March 2006
|Poland
|
|
|21 January 2007
|USA
|
|
|7 March 2006
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
€15,000,000
Worldwide Gross
$9,995,168
Production
EuropaCorp, TF1 Films Production, Apipoulaï
Also known as
Angel-A, Ангел-А, Alerte rouge, Angel A, Angel-A: Ο φύλακας-άγγελός μου, Thiên Thần A, Um Anjo da Guarda, Ο φύλακας-άγγελός μου, Анжела, アンジェラ, Angela