Kinoafisha Films Taxi 4

Taxi 4

Taxi 4 18+
Country France
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2007
Online premiere 23 July 2024
World premiere 10 February 2007
Release date
6 March 2007 Russia Централ Партнершип
6 March 2007 Belarus
5 July 2007 Brazil 12
27 July 2007 Canada
14 February 2007 France
23 February 2009 Germany
14 February 2007 Italy
25 August 2007 Japan
6 March 2007 Kazakhstan
2 March 2007 Lithuania
14 June 2007 Portugal
5 July 2007 South Korea 12
10 February 2007 USA
6 March 2007 Ukraine
Worldwide Gross $65,125,001
Production EuropaCorp, ARP Sélection, TF1 Films Production
Also known as
Taxi 4, T4xi, Taksi 4, Такси 4, Quái Xế Taxi 4, T4axi, Taksis 4, Takso 4, TAXi（4）, Taxxi 4, Ταξί 4, Таксі 4, 終極殺陣：最後衝刺
Director
Gérard Krawczyk
Cast
Samy Naceri
Frédéric Diefenthal
Bernard Farcy
Bernard Farcy
Emma Wiklund
Édouard Montoute
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 54 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2493 In the Action genre  557 In the Comedy genre  646 In films of France  175
Film Reviews
DART 2 April 2015, 12:51
Отличная получилась экшн-комедия. ИМХО лучшая часть среди всех четырех. (Четыре части в сериале, если не считать американского римейка. Его я правда… Read more…
Katrina 2 April 2015, 12:51
Надо идти, верным знаком служат очень противоречивые отзывы - значит фильмец заслуживает внимания! ✊
Reviews Write review
Stills
