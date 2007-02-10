Country
France
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2007
Online premiere
23 July 2024
World premiere
10 February 2007
Release date
|6 March 2007
|Russia
| Централ Партнершип
|
|6 March 2007
|Belarus
|
|
|5 July 2007
|Brazil
|
|12
|27 July 2007
|Canada
|
|
|14 February 2007
|France
|
|
|23 February 2009
|Germany
|
|
|14 February 2007
|Italy
|
|
|25 August 2007
|Japan
|
|
|6 March 2007
|Kazakhstan
|
|
|2 March 2007
|Lithuania
|
|
|14 June 2007
|Portugal
|
|
|5 July 2007
|South Korea
|
|12
|10 February 2007
|USA
|
|
|6 March 2007
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$65,125,001
Production
EuropaCorp, ARP Sélection, TF1 Films Production
Also known as
Taxi 4, T4xi, Taksi 4, Такси 4, Quái Xế Taxi 4, T4axi, Taksis 4, Takso 4, TAXi（4）, Taxxi 4, Ταξί 4, Таксі 4, 終極殺陣：最後衝刺