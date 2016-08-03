|1 September 2016
|Russia
|Наше кино, A-One Films
|6+
|1 September 2016
|Argentina
|18 November 2016
|Austria
|1 September 2016
|Belarus
|16 August 2016
|Belgium
|8 September 2016
|Brazil
|5 August 2016
|Bulgaria
|12 August 2016
|Cambodia
|5 August 2016
|Canada
|13 October 2016
|Chile
|9 September 2016
|China
|6 October 2016
|Croatia
|15 September 2016
|Cyprus
|5 August 2016
|Estonia
|3 August 2016
|France
|17 August 2016
|Great Britain
|15 September 2016
|Greece
|15 September 2016
|Hong Kong
|8 September 2016
|Hungary
|12
|26 August 2016
|India
|17 August 2016
|Ireland
|PG
|4 August 2016
|Israel
|7 December 2016
|Italy
|25 November 2016
|Japan
|G
|1 September 2016
|Kazakhstan
|25 August 2016
|Kuwait
|5 August 2016
|Latvia
|26 August 2016
|Lithuania
|N-7
|2 September 2016
|Mexico
|5 October 2016
|Netherlands
|3 September 2016
|Nigeria
|17 August 2016
|Philippines
|19 August 2016
|Poland
|26 January 2017
|Portugal
|26 August 2016
|Romania
|5 August 2016
|Singapore
|19 October 2016
|South Korea
|2 September 2016
|Spain
|3 August 2016
|Switzerland
|6
|2 September 2016
|Taiwan
|5 August 2016
|USA
|PG
|31 August 2016
|Ukraine
|15 September 2016
|Uruguay
|12 August 2016
|Viet Nam
Очень добрый фильм, со смыслом, подойдет и взрослым, и детям. Взрослым… Read more…
животных, не какой другой из проката этого года не доставил мне такого приятного… Read more…