Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.3
4 posters
Nine Lives

Nine Lives

Nine Lives 18+
Synopsis

A stuffy businessman finds himself trapped inside the body of his family's cat.
Nine Lives - trailer in russian
Nine Lives  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2016
Online premiere 8 September 2016
World premiere 3 August 2016
Release date
1 September 2016 Russia Наше кино, A-One Films 6+
1 September 2016 Argentina
18 November 2016 Austria
1 September 2016 Belarus
16 August 2016 Belgium
8 September 2016 Brazil
5 August 2016 Bulgaria
12 August 2016 Cambodia
5 August 2016 Canada
13 October 2016 Chile
9 September 2016 China
6 October 2016 Croatia
15 September 2016 Cyprus
5 August 2016 Estonia
3 August 2016 France
17 August 2016 Great Britain
15 September 2016 Greece
15 September 2016 Hong Kong
8 September 2016 Hungary 12
26 August 2016 India
17 August 2016 Ireland PG
4 August 2016 Israel
7 December 2016 Italy
25 November 2016 Japan G
1 September 2016 Kazakhstan
25 August 2016 Kuwait
5 August 2016 Latvia
26 August 2016 Lithuania N-7
2 September 2016 Mexico
5 October 2016 Netherlands
3 September 2016 Nigeria
17 August 2016 Philippines
19 August 2016 Poland
26 January 2017 Portugal
26 August 2016 Romania
5 August 2016 Singapore
19 October 2016 South Korea
2 September 2016 Spain
3 August 2016 Switzerland 6
2 September 2016 Taiwan
5 August 2016 USA PG
31 August 2016 Ukraine
15 September 2016 Uruguay
12 August 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $57,814,445
Production EuropaCorp, Fundamental Films, Transfilm
Also known as
Nine Lives, Mi papá es un gato, Devet života, Meneer Pluizenbol, Aqui Há Gato!, Bố Tôi Là Mèo, Deväť životov pána Fúzika, Deviņas dzīvības, Devyni gyvenimai, Devynios gyvybės, Dokuz Canlı Bay Tüylü, Já, kocour, Jak zostać kotem, Kilenc élet, Les neuf vies de M. Boule-de-poil, Ma vie de chat, Mar tesha neshamot, Mr. Fuzzypants, Nouã vieti, Siete vidas, este gato es un peligro, Üheksa elu, Una vita da gatto, Virei um Gato, Voll verkatert, Εννιά ζωές, Дев'ять життів, Девет живота, Девять жизней, メン・イン・キャット, 九条命, 我的老爸喵星人
Director
Barry Sonnenfeld
Cast
Robbie Amell
Kevin Spacey
Jennifer Garner
Christopher Walken
Teddy Sears
Film rating

5.9
Rate 29 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3232
Film Reviews

Мария Мироненко 10 October 2017, 18:17
Этот фильм покорил мое сердце 😻 Всем кошатникам и не кошатникам рекомендую!
Очень добрый фильм, со смыслом, подойдет и взрослым, и детям. Взрослым… Read more…
Юра Смайл 14 September 2016, 10:14
Самый лучший фильм за последнее время. Не Тайная жизнь домашних
животных, не какой другой из проката этого года не доставил мне такого приятного… Read more…
Quotes
Tom Brand How'd I get into this?
Felix Perkins You haven't been there for your family. You're gonna be stuck inside this cat until you makes things right.
Tom Brand But I hate cats!
Felix Perkins That's what makes this so perfect.
Film Trailers
Nine Lives - trailer in russian
Nine Lives Trailer in russian
Nine Lives - teaser
Nine Lives Teaser
Stills
