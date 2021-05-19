Film details
Country
France / Italy
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2021
Online premiere
19 May 2021
World premiere
19 May 2021
Release date
|20 January 2022
|Russia
| RWV Film
|12+
|19 May 2021
|Belgium
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|9
|20 August 2021
|Canada
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|19 May 2021
|France
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|20 January 2022
|Kazakhstan
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|12+
|28 July 2022
|Ukraine
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Worldwide Gross
$2,363,334
Production
Chapter 2, France 2 Cinéma, LDRP II
Also known as
Envole-moi, Fly Me Away, 9 причин, чтобы жить, Envole - Moi, Faz-me Voar, Hazme volar, Leć za mną, Repíts el, Volami via, Лети зі мною, 生命中最特别的朋友, 玩轉心人生