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Poster of Fly Me Away
6.6
Fly Me Away - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Fly Me Away
6.6

Fly Me Away

, 2021
Envole-moi
France, Italy / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Fly Me Away
6.6
Fly Me Away - Dubbed trailer
Fly Me Away  Dubbed trailer

Cast

Gérard Lanvin
Gérard Lanvin
Dr. Henri Reinhard
Victor Belmondo
Victor Belmondo
Thomas Reinhard
Yoann Eloundou
Yoann Eloundou
Marcus
Ornella Fleury
Ornella Fleury
Julie
Marie-Sohna Condé
Marie-Sohna Condé
Maïssa
Lili Aupetit
Léa
Daphné de Quatrebarbes
La tante de Léa
François Bureloup
M. Rouvier
Gwendalina Doycheva
Manon
Jean-Louis Barcelona
Jean-Louis
Director Christophe Barratier
Writer Maggie Peren, Matthieu Delaporte, Anthony Marciano, Alexandre de La Patellière, Andi Rogenhagen, Daniel Meyer, Lars Amend
Composer Philippe Rombi
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2021
Online premiere 19 May 2021
World premiere 19 May 2021
Release date
20 January 2022 Russia RWV Film 12+
19 May 2021 Belgium 9
20 August 2021 Canada
19 May 2021 France
20 January 2022 Kazakhstan 12+
28 July 2022 Ukraine
Worldwide Gross $2,363,334
Production Chapter 2, France 2 Cinéma, LDRP II
Also known as
Envole-moi, Fly Me Away, 9 причин, чтобы жить, Envole - Moi, Faz-me Voar, Hazme volar, Leć za mną, Repíts el, Volami via, Лети зі мною, 生命中最特别的朋友, 玩轉心人生

Film rating

6.6
Rate 21 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2631 In the Comedy genre  686 In the Drama genre  1077 In films of France  188 In films of Italy  39 In films of 2021  88

Film Trailers

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Fly Me Away - Dubbed trailer
Fly Me Away Dubbed trailer
Fly Me Away - Trailer
Fly Me Away Trailer
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Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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