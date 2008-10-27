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Poster of LOL (Laughing Out Loud)
7.0
LOL (Laughing Out Loud) - Dubbed trailer
Kinoafisha Films LOL (Laughing Out Loud)
7.0

LOL (Laughing Out Loud)

, 2008
LOL (Laughing Out Loud)
France / Comedy / 18+
Trailers
Poster of LOL (Laughing Out Loud)
7.0
LOL (Laughing Out Loud) - Dubbed trailer
LOL (Laughing Out Loud)  Dubbed trailer

Cast

Sophie Marceau
Sophie Marceau
Anne
Françoise Fabian
Françoise Fabian
Waleed Khalid
Jocelyn Quivrin
Christa Theret
Christa Theret
Lola
Pierre Niney
Pierre Niney
Alexandre Astier
Alexandre Astier
Jérémy Kapone
Maël
Marion Chabassol
Charlotte
Lou Lesage
Stéphane
Émile Bertherat
Paul-Henri
Félix Moati
Félix Moati
Arthur
Director Lisa Azuelos
Writer Lisa Azuelos, Nans Delgado
Composer Jean-Philippe Verdin
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2008
Online premiere 4 February 2009
World premiere 27 October 2008
Release date
6 August 2009 Russia Настроение
6 August 2009 Belarus
4 February 2009 Belgium
21 August 2009 Brazil
4 February 2009 France
27 August 2009 Germany
6 August 2009 Kazakhstan
26 March 2010 Mexico
11 March 2010 Singapore
17 November 2011 South Korea
26 June 2009 Spain
20 October 2009 Sweden
4 February 2009 Switzerland
11 November 2009 USA
6 August 2009 Ukraine
Worldwide Gross $32,764,784
Production Pathé, Bethsabée Mucho, TF1 Films Production
Also known as
LOL (Laughing Out Loud) ®, LOL (Laughing Out Loud), LOL, Bienvenido al mundo de LOL, LOL - Il tempo dell'amore, LOL - Zűrös kamaszok, LOL [ржунимагу], LOL（ロル） 〜愛のファンタジー〜, Lol@, Rindo à Toa, Zűrös kamaszok, Πεθαίνω στα γέλια, Лол, 巴黎LOL：我的青春我的媽, LOL - Hangosan nevetni, LOL - Laughing Out Loud, LOL 愛のファンタジー, LOL（ロル）～愛のファンタジー～, LOL [LOL (Laughing Out Loud) ® (2008)], ЛОЛ [ржунимагу]

Film rating

7.0
Rate 21 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1900 In the Comedy genre  460 In films of France  127 In films of 2008  56
Updated 12 November 2020

Film Trailers

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LOL (Laughing Out Loud) - Dubbed trailer
LOL (Laughing Out Loud) Dubbed trailer
LOL (Laughing Out Loud) - Clip 2
LOL (Laughing Out Loud) Clip 2
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