Cast
Marion Chabassol
Charlotte
Émile Bertherat
Paul-Henri
Cast and Crew
Composer
Jean-Philippe Verdin
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2008
Online premiere
4 February 2009
World premiere
27 October 2008
Release date
|6 August 2009
|Russia
| Настроение
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|6 August 2009
|Belarus
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|4 February 2009
|Belgium
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|21 August 2009
|Brazil
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|4 February 2009
|France
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|27 August 2009
|Germany
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|6 August 2009
|Kazakhstan
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|26 March 2010
|Mexico
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|11 March 2010
|Singapore
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|17 November 2011
|South Korea
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|26 June 2009
|Spain
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|20 October 2009
|Sweden
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|4 February 2009
|Switzerland
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|11 November 2009
|USA
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|6 August 2009
|Ukraine
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Worldwide Gross
$32,764,784
Production
Pathé, Bethsabée Mucho, TF1 Films Production
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