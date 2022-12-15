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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Комедия

Рейтинг французских фильмов в жанре комедия

1+1
1 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Ангел А
2 Ангел А
мелодрама, комедия 2005, Франция
8.1
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Васаби
3 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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2+1
4 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Зорро
5 Зорро
комедия, семейный, вестерн, приключения 1975, Франция / Италия
7.9
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LOL (ржунимагу)
6 LOL (ржунимагу)
комедия 2008, Франция
7.7
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Худший человек на свете
7 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Трио из Бельвилля
8 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Сердцеед
9 Сердцеед
комедия 2010, Франция / Монако
7.6
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Пол: Секретный материальчик
10 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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99 франков
11 99 франков
комедия 2007, Франция
7.5
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Астерикс на Олимпийских Играх
12 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Такси 4
13 Такси 4
боевик, комедия 2007, Франция
7.4
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Приключения Паддингтона
14 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Рок-волна
15 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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Билли Эллиот
16 Билли Эллиот
драма, комедия 2000, Великобритания / Франция
7.3
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
17 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Амели
18 Амели
комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
7.3
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Он и Она
19 Он и Она
мелодрама, комедия 2017, Франция / Бельгия
7.3
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Козырные тузы
20 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Любовь не по размеру
21 Любовь не по размеру
мелодрама, комедия 2016, Франция
7.2
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Париж
22 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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По ту сторону кровати
23 По ту сторону кровати
комедия 2008, Франция
7.0
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Без тормозов
24 Без тормозов
комедия 2016, Франция / Македония
6.9
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Мадам
25 Мадам
драма, комедия 2017, Франция
6.8
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Сегодня ночью я сплю с тобой
26 Сегодня ночью я сплю с тобой
комедия 2007, Франция
6.8
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SuperАлиби
27 SuperАлиби
комедия 2017, Франция
6.7
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Жмот
28 Жмот
комедия 2017, Франция
6.7
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Великая красота
29 Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
6.6
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Девять жизней
30 Девять жизней
комедия, семейный 2016, Франция
6.4
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Афера доктора Нока
31 Афера доктора Нока
комедия 2017, Франция
6.3
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Вечно молодой
32 Вечно молодой
комедия, мюзикл 2017, Франция
5.9
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Вечеринка на вылет
33 Вечеринка на вылет
комедия, детектив 2022, Франция
5.7
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Семейное ограбление
34 Семейное ограбление
комедия 2017, Франция
5.6
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Безумные соседи
35 Безумные соседи
комедия 2017, Франция
5.5
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Такси 5
36 Такси 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
5.4
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Тайна Сен-Тропе
37 Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал 2021, Франция
5.0
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