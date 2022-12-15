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1
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
9.0
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2
Ангел А
мелодрама, комедия
2005, Франция
8.1
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3
Васаби
приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
8.1
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4
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
7.9
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5
Зорро
комедия, семейный, вестерн, приключения
1975, Франция / Италия
7.9
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6
LOL (ржунимагу)
комедия
2008, Франция
7.7
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7
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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8
Трио из Бельвилля
комедия, анимация
2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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9
Сердцеед
комедия
2010, Франция / Монако
7.6
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10
Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия
2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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11
99 франков
комедия
2007, Франция
7.5
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12
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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13
Такси 4
боевик, комедия
2007, Франция
7.4
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14
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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15
Рок-волна
комедия
2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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16
Билли Эллиот
драма, комедия
2000, Великобритания / Франция
7.3
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17
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка
1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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18
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.3
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19
Он и Она
мелодрама, комедия
2017, Франция / Бельгия
7.3
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20
Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия
2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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21
Любовь не по размеру
мелодрама, комедия
2016, Франция
7.2
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22
Париж
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
7.1
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23
По ту сторону кровати
комедия
2008, Франция
7.0
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24
Без тормозов
комедия
2016, Франция / Македония
6.9
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25
Мадам
драма, комедия
2017, Франция
6.8
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26
Сегодня ночью я сплю с тобой
комедия
2007, Франция
6.8
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27
SuperАлиби
комедия
2017, Франция
6.7
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28
Жмот
комедия
2017, Франция
6.7
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29
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
6.6
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30
Девять жизней
комедия, семейный
2016, Франция
6.4
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31
Афера доктора Нока
комедия
2017, Франция
6.3
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32
Вечно молодой
комедия, мюзикл
2017, Франция
5.9
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33
Вечеринка на вылет
комедия, детектив
2022, Франция
5.7
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34
Семейное ограбление
комедия
2017, Франция
5.6
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35
Безумные соседи
комедия
2017, Франция
5.5
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36
Такси 5
комедия, боевик, приключения
2018, Франция
5.4
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37
Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал
2021, Франция
5.0
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