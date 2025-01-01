Menu
Awards
Awards and nominations of Stephen Frears
Stephen Frears
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Stephen Frears
Academy Awards, USA 2007
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1991
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1996
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2007
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
BAFTA Awards 2019
Best Director: Fiction
Winner
Mini-Series
Nominee
BAFTA Awards 2004
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 1982
Best Single Play
Winner
BAFTA Awards 2014
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2007
David Lean Award for Direction
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1994
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1984
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 1983
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 1979
Best Single Play
Nominee
Venice Film Festival 2017
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Winner
Venice Film Festival 2013
Queer Lion
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award
Winner
SIGNIS Award
Winner
Brian Award
Winner
Nazareno Taddei Award
Winner
Golden Mouse
Winner
Interfilm Award
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2006
Competition
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2002
Sergio Trasatti Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2000
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 1997
Worst Director
Nominee
Moscow International Film Festival 2016
For an Outstanding Contribution to the World Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1999
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 1993
People's Choice Award
Winner
Berlin International Film Festival 1989
Berlinale Camera
Winner
Toronto International Film Festival 2013
People's Choice Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1996
Golden Berlin Bear
Nominee
