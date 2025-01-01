Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Стивен Фрирз
Награды
Награды и номинации Стивена Фрирза
Stephen Frears
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стивена Фрирза
Оскар 2007
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1991
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best Director: Fiction
Победитель
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Single Play
Победитель
BAFTA 2014
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
David Lean Award for Direction
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Best Single Play
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2013
Квир-лев
Победитель
Golden Mouse
Победитель
Interfilm Award
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Brian Award
Победитель
Nazareno Taddei Award
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Sergio Trasatti Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1997
Худший режиссер
Номинант
ММКФ 2016
За выдающийся вклад в мировой кинематограф
Победитель
Берлинале 1999
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1993
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 1989
Камера Берлинале
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2013
Приз зрительских симпатий
Номинант
Берлинале 2009
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1996
Золотой берлинский медведь
Номинант
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667