7.8

Spider-Man: Homecoming

, 2017
Spider-Man: Homecoming
USA / Action, Sci-Fi, Adventure / 18+
Synopsis

Peter Parker tries to balance his life as an ordinary high school student in Queens with his superhero alter-ego Spider-Man, and must confront a new menace prowling the skies of New York City.

Cast

Tom Holland
Zendaya
Michael Keaton
Robert Downey Jr.
Marisa Tomei
Donald Glover
Director Jon Watts
Writer Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford
Composer Michael Giacchino
Film details

Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2017
Online premiere 4 October 2017
World premiere 5 July 2017
Release date
6 July 2017 Russia WDSSPR 16+
6 July 2017 Argentina
6 July 2017 Australia
7 July 2017 Bangladesh
6 July 2017 Belarus
19 July 2017 Belgium
6 July 2017 Brazil
7 July 2017 Bulgaria
7 July 2017 Cambodia
7 July 2017 Canada
6 July 2017 Chile
8 September 2017 China
6 July 2017 Colombia
6 July 2017 Croatia
6 July 2017 Czechia
6 July 2017 Denmark
14 July 2017 Estonia
5 July 2017 Finland
12 July 2017 France
6 July 2017 Georgia
13 July 2017 Germany
5 July 2017 Great Britain
6 July 2017 Greece
6 July 2017 Hong Kong
6 July 2017 Hungary
7 July 2017 India
5 July 2017 Indonesia
5 July 2017 Ireland
6 July 2017 Israel
6 July 2017 Italy
11 August 2017 Japan
6 July 2017 Kazakhstan
6 July 2017 Kuwait
14 July 2017 Lithuania
7 July 2017 Mexico
6 July 2017 Netherlands
6 July 2017 New Zealand
7 July 2017 Norway
7 July 2017 Philippines
14 July 2017 Poland
6 July 2017 Portugal
7 July 2017 Romania
6 July 2017 Singapore
6 July 2017 Slovakia
6 July 2017 Slovenia
7 July 2017 South Africa
5 July 2017 South Korea
28 July 2017 Spain
5 July 2017 Sweden
12 July 2017 Switzerland
5 July 2017 Taiwan
6 July 2017 Thailand
7 July 2017 Turkey
15 June 2024 UAE TBC
7 July 2017 USA
6 July 2017 Ukraine
7 July 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $175,000,000
Worldwide Gross $880,978,185
Production Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures
Also known as
Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: De regreso a casa, Человек-паук: Возвращение домой, Ämblikmees: Kojutulek, Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Homem-Aranha: Regresso a Casa, Hörümçək-adam: Evə qayıdış, Köngulóarmaðurinn: Heimkoman, Người Nhện: Trở Về Nhà, O'rgimchak-odam: Uyga qaytish, Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă, Örümcek-Adam: Eve Dönüş, Pókember: Hazatérés, Spider-man: Les retrouvailles, Spider-Man: Návrat domov, Spider-Man: Povratak kući, Spider-Man: vrnitev domov, Spider-Man: Η επιστροφή στον τόπο του, Spiderman: ha'shiva habai'ta, The Summer of George, Zirnekļcilvēks: Atgriešanās mājās, Žmogus-voras: grįžimas namo, Людина-павук: Повернення додому, Өрмекші-адам: Қайта оралу, Спайдър-мен: Завръщане у дома, Спајдермен: Повратак кући, स्पाइडर-मैन: होमकमिंग, 스파이더맨: 홈커밍, スパイダーマン：ホームカミング, 蜘蛛人：返校日, 蜘蛛侠：英雄归来

Film rating

7.8
Rate 170 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  467 In the Action genre  130 In the Sci-Fi genre  74 In the Adventure genre  131 In films of USA  315 In films of 2017  9

Spider-Man: Homecoming - trailer in russian 3
Spider-Man: Homecoming Trailer in russian 3
Spider-Man: Homecoming - trailer in russian 2
Spider-Man: Homecoming Trailer in russian 2
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

