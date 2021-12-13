Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Poster of Spider-Man: No Way Home
Рейтинги
8.6 IMDb Rating: 8.2
Rate
10 posters
Kinoafisha Films Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home 18+
Напомним о выходе в прокат
Spider-Man: No Way Home - trailer in russian
Spider-Man: No Way Home  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 28 minutes
Production year 2021
Online premiere 14 March 2022
World premiere 13 December 2021
Release date
15 December 2021 Russia SPPR 12+
15 December 2021 Argentina
16 December 2021 Australia
13 October 2022 Azerbaijan 12+
14 January 2022 Bahrain
15 December 2021 Belarus
7 September 2022 Belgium
16 December 2021 Brazil
17 December 2021 Canada
16 December 2021 Czechia
16 December 2021 Denmark 11
1 September 2022 Egypt
17 December 2021 Estonia MS12
1 September 2022 Ethiopia
15 December 2021 Finland
15 December 2021 France
16 December 2021 Germany
15 December 2021 Great Britain
16 December 2021 Greece
15 December 2021 Hong Kong
16 December 2021 Hungary
17 December 2021 India
31 August 2022 Indonesia
1 September 2022 Iraq
15 December 2021 Ireland
16 December 2021 Israel
15 December 2021 Italy
7 January 2022 Japan
1 September 2022 Jordan
15 December 2021 Kazakhstan 12+
14 January 2022 Kuwait
13 October 2022 Kyrgyzstan 12+
17 December 2021 Latvia 12+
1 September 2022 Lebanon
17 December 2021 Lithuania N-13
8 September 2022 Malaysia
15 December 2021 Mexico
16 December 2021 Netherlands
16 December 2021 New Zealand
1 September 2022 Oman
15 December 2021 Peru
8 January 2022 Philippines
17 December 2021 Poland
16 December 2021 Portugal M/12
16 December 2021 Puerto Rico PG-13
14 January 2022 Qatar
17 December 2021 Romania
14 January 2022 Saudi Arabia
16 December 2021 Singapore
16 December 2021 Slovakia
15 December 2021 South Korea
16 December 2021 Spain
15 December 2021 Sweden
15 December 2021 Switzerland
1 September 2022 Syrian Arab Republic
15 December 2021 Taiwan, Province of China
23 December 2021 Thailand
17 December 2021 Turkey
14 January 2022 UAE
17 December 2021 USA
16 December 2021 Ukraine
15 December 2021 Uruguay
2 September 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $1,921,426,073
Production Columbia Pictures, Pascal Pictures, Marvel Studios
Also known as
Spider-Man: No Way Home, Spider-Man: Sin Camino A Casa, Spider-Man: Sans Retour, Spider-Man: Bez domova, Spider-Man: Put bez povratka, Человек-паук: Нет пути домой, 스파이더맨: 노 웨이 홈, Ämblikmees: pole koduteed, El Hombre Araña: Sin camino a casa, Homem-Aranha: Sem Volta a Casa, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Hörümçək adam: Geriyə Yol Yoxdur, Hörümçək-adam: Evə yol yoxdur, Người Nhện: Không Còn Nhà, O'rgimchak-odam 3, O'rgimchak-odam: Uyga yo'l yo'q, Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Pókember: Nincs hazaút, Serenity Now, Spider-Man: Bez drogi do domu, Spider-Man: Ni poti domov, Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, Spiderman: E'in Derekh Ha'Bai'ta, Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav, Žmogus-voras: nėra kelio atgal, Людина-павук: Додому шляху нема, Өрмекші-адам: Үйге жол жоқ, Спайдър-мен: Няма път към дома, Спајдермен: Пут без повратка, स्पाइडर-मैन: नो वे होम, スパイダーマン: ノー・ウェイ・ホーム, スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム, 蜘蛛人：無家日, 蜘蛛侠：英雄无归, 蜘蛛俠：不戰無歸
Director
Jon Watts
Jon Watts
Cast
Tom Holland
Tom Holland
Zendaya
Zendaya
Benedict Cumberbatch
Benedict Cumberbatch
Marisa Tomei
Marisa Tomei
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Cast and Crew
Similar films for Spider-Man: No Way Home
Spider-Man: Homecoming 7.8
Spider-Man: Homecoming (2017)
Spider-Man: Far from Home 7.9
Spider-Man: Far from Home (2019)
Spider-Man 8.3
Spider-Man (2002)
Spider-Man 2 8.2
Spider-Man 2 (2004)
Spider-Man 3 7.3
Spider-Man 3 (2007)
Avengers: Infinity War 8.5
Avengers: Infinity War (2018)
Avengers: Endgame 8.5
Avengers: Endgame (2019)
Logan 8.3
Logan (2017)
The Amazing Spider-Man 7.7
The Amazing Spider-Man (2012)
Avatar 8.4
Avatar (2009)
The Amazing Spider-Man 2 7.7
The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Doctor Strange in the Multiverse of Madness 7.8
Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)
Film in Collections
How to Watch the Spider-Man Movies in Order How to Watch the Spider-Man Movies in Order
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies

Film rating

8.6
Rate 887 votes
8.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  40 In the Sci-Fi genre  5 In the Action genre  16 In the Adventure genre  16 In films of USA  25
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
jordan-19 24 December 2021, 02:12
Очередное \"творение\" Марвел, лищенное сюжетной логики. Скукота от и до. Увы, но все поставили на поток на прибыль, об интересном сюжете… Read more…
Марина Кандюкина 24 December 2021, 22:49
с удавольствием посмотрели дважды! да здавствует мультивселенная и человек паук самостоятельный.
Reviews Write review
Quotes
Matt Murdock You may have dodged your legal troubles but things will get much worse. There's still the court of public opinion.
[Matt catches a brick thrown through the window]
Peter Parker How did you just do that?
Matt Murdock I'm a really good lawyer.
Film Trailers All trailers
Spider-Man: No Way Home - trailer in russian
Spider-Man: No Way Home Trailer in russian
Spider-Man: No Way Home - russian teaser-trailer
Spider-Man: No Way Home Russian teaser-trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Spider-Man: No Way Home
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
My Pet Dragon
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more