|11 November 2016
|Russia
|WDSSPR
|16+
|15 December 2016
|Argentina
|10 November 2016
|Australia
|25 November 2016
|Austria
|11 November 2016
|Azerbaijan
|24 November 2016
|Bahrain
|11 November 2016
|Belarus
|7 December 2016
|Belgium
|8 December 2016
|Bolivia
|11 November 2016
|Bosnia and Herzegovina
|24 November 2016
|Brazil
|11 November 2016
|Bulgaria
|5 January 2017
|Cambodia
|11 November 2016
|Canada
|10 November 2016
|Chile
|20 January 2017
|China
|10 November 2016
|Colombia
|24 November 2016
|Croatia
|10 November 2016
|Czechia
|1 December 2016
|Denmark
|25 November 2016
|Ecuador
|23 November 2016
|Egypt
|11 November 2016
|Estonia
|2 December 2016
|Finland
|7 December 2016
|France
|8 December 2016
|Georgia
|24 November 2016
|Germany
|10 November 2016
|Great Britain
|8 December 2016
|Greece
|12 January 2017
|Hong Kong
|10 November 2016
|Hungary
|11 November 2016
|Iceland
|25 November 2016
|India
|6 January 2017
|Indonesia
|10 November 2016
|Ireland
|10 November 2016
|Israel
|19 January 2017
|Italy
|19 May 2017
|Japan
|11 November 2016
|Kazakhstan
|24 November 2016
|Kuwait
|11 November 2016
|Latvia
|24 November 2016
|Lebanon
|11 November 2016
|Lithuania
|12 January 2017
|Malaysia
|11 November 2016
|Mexico
|10 November 2016
|Netherlands
|10 November 2016
|New Zealand
|24 November 2016
|North Macedonia
|11 November 2016
|Norway
|29 December 2016
|Paraguay
|11 November 2016
|Peru
|15 February 2017
|Philippines
|11 November 2016
|Poland
|10 November 2016
|Portugal
|11 November 2016
|Romania
|1 December 2016
|Serbia
|12 January 2017
|Singapore
|10 November 2016
|Slovakia
|25 November 2016
|Slovenia
|11 November 2016
|South Africa
|2 February 2017
|South Korea
|18 November 2016
|Spain
|2 December 2016
|Sweden
|8 December 2016
|Switzerland
|10 February 2017
|Taiwan
|12 January 2017
|Thailand
|11 November 2016
|Turkey
|24 November 2016
|UAE
|11 November 2016
|USA
|10 November 2016
|Ukraine
|24 November 2016
|Uruguay
|3 February 2017
|Venezuela
|6 January 2017
|Viet Nam