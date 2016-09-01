Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Arrival
7.6
Arrival - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Arrival
7.6

Arrival

, 2016
Arrival
USA / Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Arrival
7.6
Arrival - Dubbed trailer
Arrival  Dubbed trailer

Synopsis

When twelve mysterious spacecraft appear around the world, linguistics professor Louise Banks is tasked with interpreting the language of the apparent alien visitors.

Cast

Amy Adams
Amy Adams
Louise Banks
Jeremy Renner
Jeremy Renner
Ian Donnelly
Michael Stuhlbarg
Michael Stuhlbarg
Agent Halpern
Forest Whitaker
Forest Whitaker
Colonel Weber
Nathaly Thibault
Nathaly Thibault
Joe Cobden
Joe Cobden
Julian Casey
Julian Casey
Mark O'Brien
Mark O'Brien
Captain Marks
Tzi Ma
Tzi Ma
General Shang
Abigail Pniowsky
Abigail Pniowsky
8-Year-Old-Hannah
Julia Scarlett Dan
12-Year-Old-Hannah
Jadyn Malone
6-Year-Old-Hannah
Director Denis Villeneuve
Writer Eric Heisserer, Ted Chiang
Composer Jóhann Jóhannsson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2016
Online premiere 1 August 2022
World premiere 1 September 2016
Release date
11 November 2016 Russia WDSSPR 16+
15 December 2016 Argentina
10 November 2016 Australia
25 November 2016 Austria
11 November 2016 Azerbaijan
24 November 2016 Bahrain
11 November 2016 Belarus
7 December 2016 Belgium
8 December 2016 Bolivia
11 November 2016 Bosnia and Herzegovina
24 November 2016 Brazil
11 November 2016 Bulgaria
5 January 2017 Cambodia
11 November 2016 Canada
10 November 2016 Chile
20 January 2017 China
10 November 2016 Colombia
24 November 2016 Croatia
10 November 2016 Czechia
1 December 2016 Denmark
25 November 2016 Ecuador
23 November 2016 Egypt
11 November 2016 Estonia
2 December 2016 Finland
7 December 2016 France
8 December 2016 Georgia
24 November 2016 Germany
10 November 2016 Great Britain
8 December 2016 Greece
12 January 2017 Hong Kong
10 November 2016 Hungary
11 November 2016 Iceland
25 November 2016 India
6 January 2017 Indonesia
10 November 2016 Ireland
10 November 2016 Israel
19 January 2017 Italy
19 May 2017 Japan
11 November 2016 Kazakhstan
24 November 2016 Kuwait
11 November 2016 Latvia
24 November 2016 Lebanon
11 November 2016 Lithuania
12 January 2017 Malaysia
11 November 2016 Mexico
10 November 2016 Netherlands
10 November 2016 New Zealand
24 November 2016 North Macedonia
11 November 2016 Norway
29 December 2016 Paraguay
11 November 2016 Peru
15 February 2017 Philippines
11 November 2016 Poland
10 November 2016 Portugal
11 November 2016 Romania
1 December 2016 Serbia
12 January 2017 Singapore
10 November 2016 Slovakia
25 November 2016 Slovenia
11 November 2016 South Africa
2 February 2017 South Korea
18 November 2016 Spain
2 December 2016 Sweden
8 December 2016 Switzerland
10 February 2017 Taiwan
12 January 2017 Thailand
11 November 2016 Turkey
24 November 2016 UAE
11 November 2016 USA
10 November 2016 Ukraine
24 November 2016 Uruguay
3 February 2017 Venezuela
6 January 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $47,000,000
Worldwide Gross $213,561,239
Production FilmNation Entertainment, Lava Bear Films, 21 Laps Entertainment
Also known as
Arrival, La llegada, A Chegada, Atnācēji, Atvykimas, Contact, Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn, Dolazak, Érkezés, Geliş, Ha'mifgash, I afixi, Kontakti i Parë, L'arrivée, La llegada (Arrival), Message, Nowy początek, O Primeiro Encontro, O'zga sayyoradan tashrif, Phu Ma Yuen, Premier contact, Příchozí, Prihod, Primul contact, Prvý kontakt, Saabumine, Story of Your Life, Tashrif, Η άφιξη, Долазак, Прибуття, Прибытие, Първи контакт, メッセージ, 天煞異降, 異星入境, 降临, Gəliş, Ժամանում, Arrival - Warum sind sie hier?, メッセージ：2016, 컨택트

Film rating

7.6
Rate 79 votes
7.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  736 In the Sci-Fi genre  108 In films of USA  473 In films of 2016  19
Updated 25 February 2026

Film Trailers

All trailers
Arrival - Dubbed trailer
Arrival Dubbed trailer
Arrival - Trailer
Arrival Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Arrival

Quotes

Louise Banks If you could see your whole life from start to finish, would you change things?
Ian Donnelly Maybe I'd say what I felt more often. I-I don't know.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Arrival

Knowing
Knowing Mystery, Thriller, Drama, Catastrophe
2009, USA
6.0
Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Sci-Fi, Thriller
2017, USA
7.0
Tenet
Tenet Sci-Fi, Action, Thriller
2020, USA / Great Britain
7.0
Annihilation
Annihilation Sci-Fi, Fantasy, Action
2017, USA / Great Britain
6.0
Dunkirk
Dunkirk Drama, War, History
2017, USA / Great Britain / France
7.0
The Revenant
The Revenant Adventure, Drama
2015, USA
7.0
The Visit: An Alien Encounter
The Visit: An Alien Encounter Documentary
2015, Denmark / Finland
5.0
The Martian
The Martian Sci-Fi, Adventure
2015, USA
8.0
Ex Machina
Ex Machina Drama, Sci-Fi, Thriller
2015, USA / Great Britain
8.0
Sicario
Sicario Crime, Drama, Thriller
2015, USA
7.0
Edge of Tomorrow
Edge of Tomorrow Sci-Fi, Action
2014, USA
8.0
Gravity
Gravity Sci-Fi, Thriller
2013, USA / Great Britain
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more