Wisecracking mercenary Deadpool battles the evil and powerful Cable and other bad guys to save a boy's life.
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