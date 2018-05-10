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Poster of Deadpool 2
7.9
Deadpool 2 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Deadpool 2
7.9

Deadpool 2

, 2018
Deadpool 2
USA / Action, Adventure, Comedy, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Deadpool 2
7.9
Deadpool 2 - Dubbed trailer
Deadpool 2  Dubbed trailer

Synopsis

Wisecracking mercenary Deadpool battles the evil and powerful Cable and other bad guys to save a boy's life.

Cast

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
Voice of Juggernaut
T.J. Miller
T.J. Miller
Weasel
Karan Soni
Karan Soni
Dopinder
Stefan Kapicic
Stefan Kapicic
Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand
Negasonic Teenage Warhead
Zazie Beetz
Zazie Beetz
Domino
Shioli Kutsuna
Shioli Kutsuna
Julian Dennison
Julian Dennison
Firefist
Josh Brolin
Josh Brolin
Cable
Rob Delaney
Rob Delaney
Morena Baccarin
Morena Baccarin
Vanessa
Leslie Uggams
Leslie Uggams
Blind Al
Director David Leitch
Writer Rhett Reese, Paul Wernick, Ryan Reynolds
Composer Tyler Bates
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2018
Online premiere 18 May 2018
World premiere 10 May 2018
Release date
17 May 2018 Russia Двадцатый Век Фокс 18+
16 May 2018 Australia
17 May 2018 Belarus
17 May 2018 Brazil
18 May 2018 Canada
25 January 2019 China
17 May 2018 Czechia
17 May 2018 Denmark
18 May 2018 Estonia
16 May 2018 France
17 May 2018 Germany
15 May 2018 Great Britain
17 May 2018 Greece
15 May 2018 Hong Kong
17 May 2018 Hungary
18 May 2018 India
15 May 2018 Indonesia 17+
15 May 2018 Ireland
17 May 2018 Israel
15 May 2018 Italy
1 June 2018 Japan
17 May 2018 Kazakhstan
18 May 2018 Latvia
18 May 2018 Lithuania
15 May 2018 Macao D
18 May 2018 Mexico
17 May 2018 Netherlands
13 December 2018 New Zealand R16
15 May 2018 Portugal
18 May 2018 Romania 18
17 May 2018 Slovakia
16 May 2018 South Korea
18 May 2018 Spain
12 December 2018 Sweden
16 May 2018 Switzerland
15 May 2018 Taiwan
16 May 2018 Thailand 15
18 May 2018 Turkey
12 December 2018 USA
17 May 2018 Ukraine
18 May 2018 Viet Nam
MPAA R
Budget $110,000,000
Worldwide Gross $785,896,632
Production Twentieth Century Fox, Marvel Entertainment, Kinberg Genre
Also known as
Deadpool 2, Había una vez un Deadpool, Дедпул 2, Once Upon a Deadpool, Daisy, Deadpool 2: The Super Duper Cut, Deadpool 2., Dedpul 2, Dedpuli 2, Dedpūls 2, DP2, Era uma Vez um Deadpool, Érase una vez Deadpool, Love Machine, Дэдпул 2, डेडपूल 2, デッドプール2, 死侍2, 死侍2：我爱我家, Deadpool 2: Super Duper Cut, ديدبول 2, เดดพูล 2, Deadpool: Number Two, Quái Nhân Deadpool 2

Film rating

7.9
Rate 351 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  429 In the Action genre  119 In the Adventure genre  121 In the Comedy genre  91 In the Sci-Fi genre  68 In films of USA  292 In films of 2018  9
Updated 23 February 2026

Film Trailers

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Deadpool 2 - Dubbed trailer
Deadpool 2 Dubbed trailer
Deadpool 2 - Dubbed trailer 2
Deadpool 2 Dubbed trailer 2
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soundtrack Deadpool 2

Quotes

Cable Dubstep's for pussies!
Wade Wilson You're so dark. Are you sure you're not from the DC universe?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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