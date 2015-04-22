Menu
7.8 IMDb Rating: 7.3
Rate
Kinoafisha Films Avengers: Age of Ultron

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Age of Ultron 18+
When Tony Stark and Bruce Banner try to jump-start a dormant peacekeeping program called Ultron, things go horribly wrong and it's up to Earth's mightiest heroes to stop the villainous Ultron from enacting his terrible plan.
Avengers: Age of Ultron - trailer in russian 3
Avengers: Age of Ultron  trailer in russian 3
Country USA
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 2015
Online premiere 23 April 2015
World premiere 22 April 2015
Release date
23 April 2015 Russia WDSSPR 12+
23 April 2015 Albania
17 September 2015 American Samoa
23 April 2015 Argentina
23 April 2015 Australia
23 April 2015 Azerbaijan
23 April 2015 Belarus
24 April 2015 Belgium
23 April 2015 Brazil
25 April 2015 Bulgaria
1 May 2015 Canada
12 May 2015 China
23 April 2015 Denmark
29 April 2015 Egypt
1 May 2015 Estonia
22 April 2015 Finland
22 April 2015 France
23 April 2015 Germany
24 April 2015 Great Britain
30 April 2015 Greece
23 April 2015 Hong Kong
7 May 2015 Hungary
24 April 2015 India
22 April 2015 Indonesia 13+
1 May 2015 Ireland
23 April 2015 Israel
22 April 2015 Italy
23 April 2015 Kazakhstan
1 May 2015 Lithuania
30 April 2015 Mexico
30 September 2015 Netherlands
23 April 2015 New Zealand
22 April 2015 Norway
22 April 2015 Philippines
30 April 2015 Portugal
24 April 2015 Romania
23 April 2015 Singapore
30 April 2015 Slovakia
24 April 2015 South Africa
23 April 2015 South Korea
29 April 2015 Spain
22 April 2015 Sweden
22 April 2015 Switzerland
22 April 2015 Taiwan
30 April 2015 Thailand
29 April 2015 Trinidad and Tobago
1 May 2015 Turkey 13A
1 May 2015 USA
23 April 2015 Ukraine
24 April 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $1,405,018,048
Production Marvel Studios
Also known as
Avengers: Age of Ultron, Avengers: Era de Ultrón, Мстители: Эра Альтрона, 復仇者聯盟2：奧創紀元, After Party, Age of Ultron, Atriebēji: Ultrona laikmets, Avengers : L'Ère d'Ultron, Avengers 2: Epoka e Ultrona, Avengers 2: Vek Ultrona, Avengers: Czas Ultrona, Avengers: Đế Chế Ultron, Avengers: L'ère d'Ultron, Avengers: La era de Ultrón, Bosszúállók: Ultron kora, Ha'nokmim: Idan Ultron, Keršytojai: Altrono amžius, Los Vengadores 2: La Era De Ultron, Los Vengadores: Era de Ultrón, Marvel Avengers: Age of Ultron, Maščevalci: Ultronova doba, Os Vingadores 2: A Era de Ultron, Osvetnici 2: Vladavina Ultrona, Qasoskorlar 2, Qasoskorlar: Altron davri, Qisasçilar 2, Qisasçilar: Ultron Dövrü, Razbunatorii: Sub semnul lui Ultron, Tasujad: Ultroni ajastu, The Avengers 2, The Avengers: Age of Ultron, Vengadores: La era de Ultrón, Vingadores: A Era de Ultron, Vingadores: Era de Ultron, Yenilmezler: Ultron Çağı, Εκδικητές: Η εποχή του Ultron, Кек алушылар: Альтрон дәуірі, Месники: Ера Альтрона, Осветници: Ера Алтрона, Отмъстителите: Ерата на Ултрон, अवेंजर्स 2: कलयुग का महायुद्ध, 어벤져스: 에이지 오브 울트론, アベンジャーズ　エイジ・オブ・ウルトロン, 复仇者联盟2：奥创纪元
Director
Joss Whedon
Joss Whedon
Cast
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Chris Evans
Chris Evans
Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Cast and Crew
Similar films for Avengers: Age of Ultron
The Avengers 8.3
The Avengers (2012)
Avengers: Infinity War 8.5
Avengers: Infinity War (2018)
Avengers: Endgame 8.5
Avengers: Endgame (2019)
Captain America: Civil War 8.1
Captain America: Civil War (2016)
Captain America: The Winter Soldier 8.0
Captain America: The Winter Soldier (2014)
The Incredible Hulk 7.5
The Incredible Hulk (2008)
Justice League 7.1
Justice League (2017)
Thor: Ragnarok 8.2
Thor: Ragnarok (2017)
Captain America: The First Avenger 7.8
Captain America: The First Avenger (2011)
Iron Man 3 7.8
Iron Man 3 (2013)
Iron Man 8.3
Iron Man (2008)
Spider-Man: Far from Home 7.9
Spider-Man: Far from Home (2019)
Film rating

7.8
Rate 125 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  426
Weteran Mc 15 January 2026, 03:09
"Мстители. Эра Альтрона" - американский фантастический боевик 2015 года и второй кроссовер, объединяющий супергероев #Marvel в новой… Read more…
Mix 2 April 2015, 12:51
Первая часть была супер! надеюсь серию не загубят, надеюсь режиссер останется прежним и мы будем снова в восторге . Вообще я за то чтобы они не… Read more…
Quotes
[Tony tries to lift the Mjölnir]
Tony Stark Alright so if I lift it then I rule Asgard?
Thor Yes, of course.
Tony Stark I will be reinstituting prima nocta.
Film Trailers All trailers
Avengers: Age of Ultron - trailer in russian 3
Avengers: Age of Ultron Trailer in russian 3
Avengers: Age of Ultron - trailer in russian 4
Avengers: Age of Ultron Trailer in russian 4
Stills
