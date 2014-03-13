Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The Winter Soldier 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

As Steve Rogers struggles to embrace his role in the modern world, he teams up with a fellow Avenger and S.H.I.E.L.D agent, Black Widow, to battle a new threat from history: an assassin known as the Winter Soldier.
Captain America: The Winter Soldier - trailer in russian
Captain America: The Winter Soldier  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 16 minutes
Production year 2014
Online premiere 10 April 2014
World premiere 13 March 2014
Release date
3 April 2014 Russia WDSSPR 12+
3 April 2014 Argentina
3 April 2014 Australia
3 April 2014 Belarus
26 March 2014 Belgium
10 April 2014 Brazil
4 April 2014 Bulgaria
4 April 2014 Canada
4 April 2014 China
3 April 2014 Czechia
26 March 2014 Denmark
4 April 2014 Estonia
26 March 2014 France
27 March 2014 Germany
20 March 2014 Great Britain
3 April 2014 Greece
3 April 2014 Hong Kong
26 March 2014 Ireland
3 April 2014 Israel
26 March 2014 Italy
3 April 2014 Kazakhstan
4 April 2014 Lithuania
4 April 2014 Mexico
27 March 2014 Netherlands
3 April 2014 New Zealand M
28 March 2014 Norway
4 April 2014 Peru
28 March 2014 Poland
27 March 2014 Portugal
4 April 2014 Romania
3 April 2014 Singapore
3 April 2014 Slovakia
27 March 2014 South Korea
28 March 2014 Spain
26 March 2014 Sweden
27 March 2014 Taiwan, Province of China
3 April 2014 Thailand
4 April 2014 Turkey
4 April 2014 USA
3 April 2014 Ukraine
4 April 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $170,000,000
Worldwide Gross $714,421,503
Production Marvel Studios
Also known as
Captain America: The Winter Soldier, Capitán América y el soldado del invierno, Captain America: The Return of the First Avenger, El regreso del primer vengador, The Return of the First Avenger, Amerika Kapitány: A tél katonája, Birinchi qasoskor 2, Birinchi qasoskorning qaytishi, Capitaine America: Le soldat de l'hiver, Capitán América: El Soldado de Invierno, Capitão América 2: O Soldado Invernal, Capitão América: O Soldado do Inverno, Capitão América: O Soldado Invernal, Captain America : Le Soldat de l'hiver, Captain America 2, Captain America: Chiến Binh Mùa Đông, Captain America: Khayal ha'khoref, Captain America: Maha Dabang, Captain America: Návrat prvního Avengera, Captain America: Zimný vojak, Captain America: Ο στρατιώτης του χειμώνα, Chiến Binh Mùa Đông, El primer vengador 2: Segunda guerra, Freezer Burn, Il Primo Vendicatore 2: Seconda Guerra, Kapitan Amerika: Qishki askar, Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Kapten Ameerika 2: Talvesõdalane, Kthimi i Hakmarrësit të Parë, Kyaputen Amerika: Wintâ Sorujâ, Marvel Captain America: The Winter Soldier, Pirmais atriebējs 2: Otrais karš, Pirmasis keršytojas 2: Antrasis karas, Primul Răzbunător 2: Al Doilea Război, Prvi maščevalec 2: Druga vojna, Prvi osvetnik 2: Drugi rat, The first avenger 2: Second war, The First Avenger 2: Zweiter Krieg, Κάπτεν Αμέρικα: Ο στρατιώτης του χειμώνα, Завръщането на първия отмъстител, Капетан Америка: Зимски војник, Первый мститель: Другая война, Первый мститель: Зимний солдат, Перший месник: Друга війна, कैप्टन अमेरिका: महा दबंग, 캡틴 아메리카: 윈터 솔져, キャプテン・アメリカ　ウィンター・ソルジャー, 美国队长：冬兵, 美国队长2, 美国队长2：冬日战士, 美国队长2：寒冬战士, 美國隊長2：酷寒戰士, 美队2
Director
Anthony Russo
Anthony Russo
Joe Russo
Joe Russo
Cast
Chris Evans
Chris Evans
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Cobie Smulders
Cobie Smulders
Cast and Crew
Similar films for Captain America: The Winter Soldier
Captain America: Civil War 8.1
Captain America: Civil War (2016)
Captain America: The First Avenger 7.8
Captain America: The First Avenger (2011)
Avengers: Age of Ultron 7.8
Avengers: Age of Ultron (2015)
The Avengers 8.3
The Avengers (2012)
Avengers: Infinity War 8.5
Avengers: Infinity War (2018)
Avengers: Endgame 8.5
Avengers: Endgame (2019)
Spider-Man: Far from Home 7.9
Spider-Man: Far from Home (2019)
Ant-Man 7.9
Ant-Man (2015)
Iron Man 8.3
Iron Man (2008)
Iron Man 2 7.7
Iron Man 2 (2010)
Zack Snyder's Justice League 8.6
Zack Snyder's Justice League (2021)
Captain Marvel 7.4
Captain Marvel (2019)
Film in Collections
Best Film Sequels Best Film Sequels

Film rating

8.0
Rate 101 votes
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  248 In the Adventure genre  67 In the Sci-Fi genre  41 In the Action genre  72 In films of USA  167
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Toporock 2 April 2015, 12:51
В очередной раз могу констатировать, что Фрог мне должен еще 500р!. Итого уже 850р.
Сюжет фильма, проще всего донести, через речетотив:

Наташа… Read more…
Weteran Mc 9 October 2025, 06:12
"Первый мститель. Другая война" - вторая часть фантастического боевика от студии #Marvel о Капитане Америка и его соратниках, вышедшая в… Read more…
Reviews Write review
Quotes
Nick Fury Get me Agent Hill.
Fury Car Communications array damaged.
Nick Fury What's not damaged?
Fury Car Air conditioning is fully operational.
Film Trailers All trailers
Captain America: The Winter Soldier - trailer in russian
Captain America: The Winter Soldier Trailer in russian
Captain America: The Winter Soldier - russian fragment 2
Captain America: The Winter Soldier Russian fragment 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Captain America: The Winter Soldier
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more