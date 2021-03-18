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Poster of Zack Snyder's Justice League
8.6
Zack Snyder's Justice League - Trailer
Kinoafisha Films Zack Snyder's Justice League
8.6

Zack Snyder's Justice League

, 2021
Zack Snyder's Justice League
USA / Action, Adventure, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Zack Snyder's Justice League
8.6
Zack Snyder's Justice League - Trailer
Zack Snyder's Justice League  Trailer

Cast

Diane Lane
Diane Lane
Gal Gadot
Gal Gadot
Diana Prince
Henry Cavill
Henry Cavill
Clark Kent
Amy Adams
Amy Adams
Lois Lane
Amber Heard
Amber Heard
Ben Affleck
Ben Affleck
Bruce Wayne
Jared Leto
Jared Leto
Robin Wright
Robin Wright
Connie Nielsen
Connie Nielsen
Jason Momoa
Jason Momoa
Arthur Curry
Ray Fisher
Ray Fisher
Victor Stone
Ray Fisher
Ray Fisher
Victor Stone
Director Zack Snyder
Writer Jerry Siegel, Joe Shuster, Chris Terrio, Will Beall, Zack Snyder, Gardner Fox
Composer Tom Holkenborg
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 4 hours 0 minute
Production year 2021
Online premiere 18 March 2021
World premiere 18 March 2021
Release date
18 March 2021 Brazil 14
MPAA R
Budget $300,000,000
Production Warner Bros., Access Entertainment, Dune Entertainment
Also known as
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Film rating

8.6
Rate 63 votes
7.9 IMDb
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In overall ranking  42 In the Action genre  15 In the Adventure genre  16 In the Fantasy genre  4 In films of USA  28 In films of 2021  1

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Zack Snyder's Justice League - Trailer
Zack Snyder's Justice League Trailer
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Quotes

Barry Allen This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won.
Bruce Wayne I don't care how many demons he's fought in how many hells. He's never fought us. Not us united.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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