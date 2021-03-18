ProductionWarner Bros., Access Entertainment, Dune Entertainment
Also known as
Zack Snyder's Justice League, La Liga de la Justicia de Zack Snyder, The Snyder Cut, Justice League Zacka Snydera, Justice League: The Snyder Cut, La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, Liên Minh Công Lý - Phiên bản của Zack Snyder, Liga da Justiça de Zack Snyder, Liga da Justiça, de Zack Snyder, Liga Pravde Zacka Snydera, Liga spravedlnosti Zacka Snydera, Liga spravodlivosti, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, Õigluse liiga. Režissööri versioon, Zack Snyder - Liga dreptății, Zack Snyder: Az Igazság Ligája, Zack Snyder's Justice League: Justice Is Gray, Zack Snyder's Justice League: Justice Is Gray Edition, Zack Snyders Justice League, Zak Snayderning Adolat ligasi, Zako Snaiderio Teisingumo lyga, Лига правде Зека Снајдера, Лига справедливости Зака Снайдера, Лигата на справедливостта: Режисьорската версия на Зак Снайдър, Ліга справедливості Зака Снайдера, ליגת הצדק: גרסת סניידר, 잭 스나이더의 저스티스 리그, ザック・スナイダー版 ジャスティス・リーグ, ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット, 扎克·施耐德版正义联盟, 扎导版正义联盟, 查克．史奈德之正義聯盟, 正义联盟：扎克·施耐德版, 正义联盟导剪版, 薩克薛達之正義聯盟, 正义联盟导演剪辑版, زاك سنايدر فرقة العدالة, 스나이더 컷, Justice League: Director's Cut, Zaks Snaiders: Taisnības līga, จัสติช ลีก ของ แซ็ค สไนเดอร์, 正义联盟 扎克·施奈德导演剪辑版, 薩克·薛達之正義聯盟, Justice League: Snyder Cut, Liga spravodlivosti Zacka Snydera, 查克·史奈德之正義聯盟